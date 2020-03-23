Світоліна запропонувала комплекс фізичних вправ, які можна робити вдома

Світоліна запропонувала комплекс фізичних вправ, які можна робити вдома

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Укрінформ
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна запропонувала комплекс фізичних вправ, які можна виконувати вдома під час карантину.

Компелксом вправ для підтримки фізичної форми українська тенісистка поділилася у Facebook.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин та низка інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Станом на ранок 23 березня кількість померлих від коронавірусу у всіх країнах світу складає 14703. Найбільше жертв зафіксовано в Італії (5,476) і Китаї (3,270), на третьому місці - Іспанія (1,772). Загальне ж число інфікованих, включаючи і тих, хто вже одужав, становить зараз 339,182 чоловік.

В Україні в даний час зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них - летальні).

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