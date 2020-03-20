До літа заморозили тенісні рейтинги ATP і WTA

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) заморозили рейтинги на час паузи через пандемію коронавірусу.

Як мінімум до 8 червня залишаться актуальними очки, які тенісисти заробили станом на 16 березня, повідомляє Укрінформ.

Таким, обоазом "перша" ракетка України Еліна Світоліна збереже до літа за собою 5-е місце (лідирує Ешлі Барті з Австраліі).

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У чоловіків кращим з українців є Сергій Стаховський, який посідає 169-ту позицію. Першим йде серб Новак Джокович.

На фото: Еліна Світоліна.