До літа заморозили тенісні рейтинги ATP і WTA
Укрінформ
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) заморозили рейтинги на час паузи через пандемію коронавірусу.
Як мінімум до 8 червня залишаться актуальними очки, які тенісисти заробили станом на 16 березня, повідомляє Укрінформ.
Таким, обоазом "перша" ракетка України Еліна Світоліна збереже до літа за собою 5-е місце (лідирує Ешлі Барті з Австраліі).
У чоловіків кращим з українців є Сергій Стаховський, який посідає 169-ту позицію. Першим йде серб Новак Джокович.
На фото: Еліна Світоліна.