Світоліна потрапила до списку журналу Forbes

Журнал Forbes опублікував список 30 under 30. Europe ("30 осіб у віці до 30-ти років"), до якого увійшли молоді та перспективні представники різних сфер життя.

До європейського рейтингу у категорії Sports and Games ("Спорт та ігри") за версією Forbes потрапила перша "ракетка" України Еліна Світоліна. На рахунку 25-річної тенісистки 14 титулів WTA та особистий рекорд - 3-й рячдок у світовому рейтингу, зазначає сайт видання.

Ще однією представницею тенісу в цьому списку стала 28-річна румунка Симона Халеп, чемпіонка Ролан Гаррос і Вїмблдону, експерша "ракетка" світу.

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Минулого року до списку 30 under 30 увійшли представники тенісу Петра Квітова (Чехія) та Кайл Едмунд (Велика Британія).