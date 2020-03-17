Федерація тенісу Франції переносить Ролан Гаррос на осінь
Про це йдеться в офіційній заяві глави французької тенісної федерації Бернара Гьюдічеллі, розміщеному на сайті Ролан Гаррос.
"Хоча ніхто не може передбачити, якою була б ситуація 18 травня, нинішні обмежувальні заходи (введені урядом) позбавляють нас можливості продовжувати підготовку, і в результаті ми не можемо провести турнір у заплановані дати", - йдеться в заяві.
"Це важке, але сміливе рішення, які ми прийняли під час таких неординарних подій, які відбуваються з вихідних, - зазначив Гьюдічеллі. - Ми діємо відповідально, ми повинні проявляти солідарність один до одного в цій боротьбі за збереження здоров'я всіх нас".
Сьогодні стало відомо, що припинені всі будівельні роботи з підготовки тенісного комплексу до змагань в Парижі.
Раніше директор Ролан Гаррос Гі Форже зазначив, що остаточне рішення про проведення турніру залишається за органами влади.
Відкритий чемпіонат Франції-2020 був запланований в тенісному календарі з 24 травня по 7 червня.
За останніми даними у Франції зафіксовано понад 6,5 тисячі випадків зараження коронавірусом (148 осіб загинуло).