Федерація тенісу Франції переносить Ролан Гаррос на осінь

Організатори другого в сезоні турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) мають намір провести змагання в Парижі з 20 вересня по 4 жовтня.

Про це йдеться в офіційній заяві глави французької тенісної федерації Бернара Гьюдічеллі, розміщеному на сайті Ролан Гаррос.

"Хоча ніхто не може передбачити, якою була б ситуація 18 травня, нинішні обмежувальні заходи (введені урядом) позбавляють нас можливості продовжувати підготовку, і в результаті ми не можемо провести турнір у заплановані дати", - йдеться в заяві.

"Це важке, але сміливе рішення, які ми прийняли під час таких неординарних подій, які відбуваються з вихідних, - зазначив Гьюдічеллі. - Ми діємо відповідально, ми повинні проявляти солідарність один до одного в цій боротьбі за збереження здоров'я всіх нас".

Читайте також: Жіноча тенісна асоціація офіційно скасувала всі турніри до 2 травня

Сьогодні стало відомо, що припинені всі будівельні роботи з підготовки тенісного комплексу до змагань в Парижі.

Раніше директор Ролан Гаррос Гі Форже зазначив, що остаточне рішення про проведення турніру залишається за органами влади.

Відкритий чемпіонат Франції-2020 був запланований в тенісному календарі з 24 травня по 7 червня.

За останніми даними у Франції зафіксовано понад 6,5 тисячі випадків зараження коронавірусом (148 осіб загинуло).