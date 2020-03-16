Жіноча тенісна асоціація офіційно скасувала всі турніри до 2 травня

Усі тенісні турніри під егідою Жіночої тенісної асоціації (WTA) офіційно скасовані до 2 травня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Після закінчення карантину перший турнір у Мадриді запланований на 2-9 травня.

"WTA Tour призупинено до 2 травня. Наступного тижня ми приймемо рішення щодо решти грунтових турнірів WTA в Європі і уважно стежитимемо за ситуацією", - зазначає сайт асоціації.

Додамо, що скасування торкнуться змагань у Штутгарті (20-26 квітня), Стамбулі (20-26 квітня) та Празі (27 квітня - 2 травня).