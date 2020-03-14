Теніс: українці у вересні прийматимуть Ізраїль у матчі Кубка Девіса

Тенісисти збірної України свій наступний матч у Кубку Девіса зіграють проти команди Ізраїлю.

Як вирішило жеребкування матчів Першої Світової групи, поєдинок пройде у вересні нинішнього року в Україні, повідомляє Укрінформ.

Переможці цієї зустрічі отримають право грати у кваліфікації Davis Cup Finals-2021.

Раніше українська та ізраїльська тенісні збірні зустрічалися двічі. 1999 року наша команда виграла із загальним рахунком 3:2, а 2017-го розгромила суперників - 5:0.

Читайте також: Тенісні челленджери ATP у Казахстані та ПАР зупинені

В оновленому рейтингу чоловічих національних тенісних команд Україна посідає 35-те місце.