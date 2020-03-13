Тенісні челленджери ATP у Казахстані та ПАР зупинені

Два челленджери Асоціаціі тенісистів-професіоналів (ATP), що проходили цього тижня у Казахстані та ПАР, у п'ятницю були зупинені через ситуацію з коронавірусом.

Таким чином, українець Ілля Марченко не зіграє свій чвертьфінальний матч проти Єспера Де Йонга з Нідерландів на челленджері у Нур-Султані, повідомляє Тенісний портал України.

Такі ж заходи були вжиті й відносно турнірів, що проходили під егідою Міжнародної тенісної федерації (ITF).

На фото: Ілля Марченко.