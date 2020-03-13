УЄФА відклав матчі євротурнірів, що мали відбутися наступного тижня

Наступного тижня не відбудуться всі заплановані футбольні матчі турнірів УЄФА, включаючи ігри Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА.

У світлі розвитку ситуації з поширенням вірусу COVID-19 в Європі та супутніх рішень, прийнятих владою різних країн, ці поєдинки відкладено на пізніший термін, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Сюди відносяться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, які були заплановані на 17 та 18 березня, всі матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, які заплановані на 19 березня, а також ігри 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА, які були заплановані на 17 і 18 березня.

Рішення про те, коли пройдуть дані матчі, буде прийнято пізніше.

Через перенесення матчів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, що заплановані на 20 березня, також відкладаються.