УЄФА відклав матчі євротурнірів, що мали відбутися наступного тижня

УЄФА відклав матчі євротурнірів, що мали відбутися наступного тижня

Укрінформ
Наступного тижня не відбудуться всі заплановані футбольні матчі турнірів УЄФА, включаючи ігри Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги Європи УЄФА.

У світлі розвитку ситуації з поширенням вірусу COVID-19 в Європі та супутніх рішень, прийнятих владою різних країн, ці поєдинки відкладено на пізніший термін, повідомляє офіційний сайт УЄФА. 

Сюди відносяться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, які були заплановані на 17 та 18 березня, всі матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, які заплановані на 19 березня, а також ігри 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА, які були заплановані на 17 і 18 березня.

Рішення про те, коли пройдуть дані матчі, буде прийнято пізніше.

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Через перенесення матчів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, що заплановані на 20 березня, також відкладаються.

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