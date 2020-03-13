Формула-1 відклала Гран-прі Австралії через коронавірус

Перший етап сезону-2020 Гран-прі в Мельбурні (Австралія) скасували через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці "Формули-1" у Twitter.

"Формула 1" і FIA при повній підтримці промоутерів вирішили скасувати всі заходи "Формули-1" на Гран-Прі Австралії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таке рішення було прийнято після відмови від участі в перегонах команди McLaren після того, як у одного з її членів виявили коронавірус.

Всім глядачам повністю повернуть кошти за придбані квитки. Подальша інформація буде опублікована в міру надходження.

«Усі сторони взяли до уваги величезні зусилля AGPC, федерації автоспорту Австралії, співробітників і волонтерів першого етапу сезону в Мельбурні, однак дійшли висновку, що безпека всіх членів сім'ї "Формули-1" і більш широкої спільноти чемпіонату, а також чесна конкуренція мають пріоритет», - йдеться у заяві "Формули-1".

Як повідомляв Укрінформ, на цей час в Австралії зафіксовано близько 184 підтверджених випадків захворювання Cоvid-19 та три смерті.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

Фото: formula1.com