У футболіста "Челсі" виявили коронавірус, команда на карантині

У гравця лондонського футбольного клубу "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі діагностували коронавірус, тому команду відправили на карантин.

Про це повідомляється на сайті ФК.

"Гравець чоловічої збірної "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі отримав позитивний результат тестування на коронавірус…", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Каллум виявив симптоми, схожі на легку застуду, в понеділок вранці і відтоді не був на тренувальному майданчику. Тест на коронавірус дав позитивний результат.

Тепер він пройде період самоізоляції. Футболіст почувається добре.

Гравці команди «Челсі», тренерський штаб і персонал, які нещодавно контактували з футболістом, йдуть на двотижневий карантин.

Очікується, що ті, хто не мав тісних контактів з хворим, повернуться до роботи найближчими днями.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета отримав позитивний тест на коронавірус.

Тренувальна база "Арсеналу" закрита на карантин, а персонал і гравці лондонського клубу, які тісно контактували з Артетою останнім часом, перебуватимуть на самоізоляції.