Через коронавірус в Іспанії призупинили матчі найпрестижнішої національної футбольної ліги

В Іспанії призупиняють змагання у двох вищих футбольних дивізіонах на тлі зростання випадків зараження коронавірусом до майже трьох тисяч.

Про це повідомляє France 24.

"Змагання у перших двох футбольних дивізіонах Іспанії будуть призупинені щонайменше на два тижні через поширення коронавірусу, оскільки кількість випадків зараження в країні зросла майже до 3 000, епідемія спричинила 87 смертей", - йдеться у повідомленні.

Керівництво "Ла Ліга" (вищого футбольного дивізіону Іспанії - ред.) ухвалило рішення про призупинення змагань після того, як у клубі Реал Мадрид підтвердили, що футбольна команда йде на карантин після того, як один з баскетболістів спортклубу занедужав на коронавірус. Футболісти та баскетболісти Реал Мадрид тренуються у спільному тренувальному центрі.

"З огляду на обставини, що стали відомі сьогодні вранці, посилаючись на карантин, встановлений у спортклубі Реалі Мадрид, та можливе зараження гравців інших клубів, Ла Ліга вважає, що зараз обставини, дозволяють перейти до наступної фази дій проти вірусу Covid-19", - йдеться у заяві керівництва Ла Ліги.

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, що всі матчі поточних розіграшів Ліги чемпіонів та Ліги Європи скасують, а турніри призупинять на невизначений термін. Офіційне підтвердження призупинення єврокубкових турнірів має з'явитися сьогодні.

Вчора УЄФА вже скасувала два матчі 1/8 фіналу Ліги Європи за участю італійських команд: «Інтер» - «Гетафе» та «Севілья» - «Рома». Крім того, в Італії, Франції та Іспанії на кілька тижнів перенесли матчі національних чемпіонатів.