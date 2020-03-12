У форварда “Сампдорії” Габбьядіні виявили коронавірусну інфекцію
Укрінформ
Це другий випадок зараження коронавірусом серед футболістів італійської Серії А.
28-річний нападник футбольного клубу “Сампдорія” Маноло Габбьядіні заразився коронавірусом - у нього позитивний тест на захворювання Covid-19. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням не клубну пресслужбу.
У гравця лихоманка, але в клубі повідомляють, що його стан можна вважати стабільним.
Раніше коронавірус діагностували у захисника лідера італійського футбольного чемпіонату клубу “Ювентус” Даніеле Ругані.
Нагадаємо, що спортивні заходи в Італії відкладені до 3 квітня. Північні регіони Італії виявилися на суворому карантині через активне зростання числа заражених на коронавірус COVID-19. Всього в країні було зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження.
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