У футболіста "Ювентуса" виявили коронавірус

У захисника туринського футбольного клубу «Ювентус» Даніеле Ругані виявили зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу.

«Футболіст Даніеле Ругані отримав позитивний тест на коронавірус Covid-19, на цей момент у нього немає симптомів хвороби», - йдеться у повідомленні.

Попри це футбольний клуб «Ювентус» вирішив ізолювати футболіста з метою запобігання розповсюдженню хвороби. Крім того, складається список осіб, з якими нещодавно контактував хворий.

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Раніше коронавірус виявили у трьох футболістів клубу третьої італійської ліги (Серії С) «Пьянезе».

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 258 осіб, кількість померлих склала 4 638.

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