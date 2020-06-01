Криклій назвав країни, з якими планується відновити авіасполучення у першу чергу

Україна з 15 червня планує відновити авіарейси на найпопулярніші туристичні напрямки — в Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в ефірі "Сніданку з 1+1" , повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Напрями найбільш популярні, це Туреччина, Греція, Кіпр, у Європі, там Монтенегро, Хорватія, Грузія. Більш точні дані ми, думаю, протягом цього тижня вже оприлюднимо”, - сказав Криклій.

Водночас він зазначив, що Україна наразі не планує відновлювати сполучення з Італією та Іспанією, виходячи із епідеміологічної ситуації, яка в них є.

Міністр зазначив, що влада ухвалює рішення щодо відновлення сполучення враховуючи те, чи відкривається та чи інша держава для українців, а також обов'язково враховуючи епідситуацію там.

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За словами Криклія, нині опрацьовується рішення, щоб туристи в аеропорту проходили тест на коронавірус. “Це точно буде зручніше, ніж провести 14-денний карантин. Вони будуть доступні по вартості”, - додав він.

Урядовець переконаний, що у такий формат роботи перейдуть більшість аеропортів різних країн світу. “Тести дають на 99% точний результат”, - додав він.