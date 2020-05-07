Суд зупинив рішення влади Черкас про послаблення карантину в місті

Черкаський окружний адміністративний суд зупинив рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради про послаблення карантину у місті.

Про це повідомила пресслужба Черкаської ОДА.

"Черкаський окружний адміністративний суд розглянув та задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації з приводу скасування рішення Черкаського міськвиконкому про послаблення карантину. Тож рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про послаблення карантинних заходів зупинене", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня послабив карантин, дозволивши роботу перукарень, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції , а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

Своєю чергою Черкаська ОДА подала позов до суду щодо визнання незаконним рішення міськвиконкому про послаблення карантину в Черкасах.

У додаток до позову Черкаська ОДА також подала заяву про призупинення дії рішення Черкаського МВК до розгляду справи по суті, щоб не допустити розповсюдження COVID-19 та убезпечити громадян.