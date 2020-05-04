Мер Черкас прийшов до поліції, але допиту не було

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, якого раніше викликали на допит у кримінальному провадженні про послаблення карантинних заходів у місті, прийшов у поліцію, але жодних слідчих дій із ним не провели.

Натомість біля слідчого управління Нацполіції відбувся імпровізований брифінг Черкаського голови, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені прислали повідомлення про відміну (допиту - ред.)... Але я прийшов як законослухняний громадянин, щоб потім не сказали, що це повідомлення вам прислав пранкер і ви не з'явилися на допит", - пояснив людям, які зібралися біля будівлі поліції, Бондаренко.

Він заявив, що вважає рішення виконкому про послаблення карантину в місті "відновленням соціальної справедливості", тому що закон не може застосовуватися вибірково.

"Епідеміологічна ситуація в Черкасах під контролем. Кількість виписаних перевищує кількість захворілих. Коли ми зробили аналіз, що жоден працівник супермаркету не захворів, жоден працівник "Епіцентру" не захворів, де тисячі людей були скупчені, то вирішили, що можемо послабити карантин до певної міри, але виключно з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм", - зазначив міський голова.

Він пообіцяв, що міська влада буде захищати кожного підприємця, якому загрожуватиме переслідування з боку правоохоронців за дозволену виконкомом роботу.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень і на сьогодні викликала Бондаренка на допит.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстку відповідь на скасування карантинних обмежень у Черкасах. А міністр охорони здоров’я України Максим Степанов прокоментував ситуацію, зазначивши, що до фахівців МОЗ за консультаціями мери не зверталися, "тому, мабуть, це таке суто політичне рішення".

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.