Мінветеранів закликає утриматися від масових заходів 8 і 9 травня

Міністерство у справах ветеранів закликає громадян утриматися від організації та відвідування масових заходів, приурочених до Дня пам'яті та примирення.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Традиційно 8-го та 9-го травня згадуємо страшні сторінки історії, відвідуємо меморіали пам’яті та вітаємо ветеранів. Проте саме зараз весь світ намагається подолати пандемію коронавірусної хвороби, на території України тривають карантинні заходи, а люди похилого віку, особливо ветерани, перебувають у зоні ризику", - йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали утриматися від організації та відвідування масових заходів, приурочених до цих дат. А також звернулися до родин ветеранів з проханням берегти своїх рідних й сприяти їх самоізоляції на час карантину.

Водночас міністерство звернулося до інститутів громадянського суспільства та небайдужих громадян із проханням привітати ветеранів телефонним дзвінком чи листівкою, а після закінчення карантинних заходів - особисто їх відвідати.