Київщина та ще 8 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 24 травня 9 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з оприлюдненою інформацією, поки що не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Так, дані МОЗ свідчать, що зазначені регіони не відповідають необхідному показнику інцидентності (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) або охоплення тестуванням.

Як повідомлялося, 24 травня т.в.о. голови Київської обласної адміністрації Василь Володін заявив, що на Київщині показник інцидентності знижується, що дає підстави розраховувати на пом'якшення карантинних обмежень найближчими днями.

В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.