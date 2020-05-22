Не більш як 10 осіб у приміщенні: у Зеленського обговорили проведення ЗНО

У ході проведення зовнішнього незалежного тестування в одному приміщенні можуть знаходитися не більш ніж 10 осіб.

Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

Президентові, зокрема, доповіли, що ЗНО має відбутися за чіткими правилами, з метою уникнути заражень.

Зазначається, що у приміщенні під час проведення тестування зможуть одночасно перебувати не більш ніж 10 осіб.

«На ЗНО прийдуть усі діти. Якщо приміщення будуть не готові, це загрожує спалахом. У нас є ще місяць, щоб підготуватися. Ми повинні вберегти наших дітей. Заходи мають бути настільки ж ефективними, як і карантин, який ми пройшли доволі добре», – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, ЗНО в Україні буде проведено з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Фото: сайт Президента