ЗНО-2020: у Міносвіти назвали дати тестування з усіх предметів

Міністерство освіти науки ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

«Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії», - йдеться у повідомленні.

У цей період також відбудуться тестування з таких предметів:

української мови і літератури — 30 червня;

фізики — 2 липня;

іспанської, німецької, французької мов — 6 липня;

англійської мови — 7 липня;

історії України — 9 липня;

біології — 13 липня;

географії — 15 липня.

Як зазначається, до 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня.

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Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг цього зробити протягом 3 лютого — 24 березня.