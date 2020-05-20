ЗНО-2020: у Міносвіти назвали дати тестування з усіх предметів
Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.
«Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії», - йдеться у повідомленні.
У цей період також відбудуться тестування з таких предметів:
- української мови і літератури — 30 червня;
- фізики — 2 липня;
- іспанської, німецької, французької мов — 6 липня;
- англійської мови — 7 липня;
- історії України — 9 липня;
- біології — 13 липня;
- географії — 15 липня.
Як зазначається, до 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня.
Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг цього зробити протягом 3 лютого — 24 березня.