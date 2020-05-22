Сервісні центри МВС поновлюють практичні іспити на водійські права
Укрінформ
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ поновлюють практичні іспити на право керування автомобілем.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Відсьогодні сервісні центри МВС поновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами", - йдеться у повідомленні.
Для складання іспиту необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит.
Зазначається, що результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.
Як повідомлялося, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.