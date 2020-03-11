МВС перевело співпрацю сервісних центрів з автошколами в е-формат

Для складання теоретичних та практичних іспитів у сервісних центрах МВС громадяни вже не повинні надавати паперове свідоцтво про закінчення автошколи.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

"Звертаючись до сервісного центру МВС для складання теоретичних та практичних іспитів, громадянину не потрібно надавати паперове свідоцтво про закінчення автошколи. Відтепер запроваджено електронний обмін інформацією", - йдеться у повідомленні.

В установі уточнили, що відповідно до наказу МВС №1110 від 21 лютого 2019 року "Про внесення змін до наказу МВС України від 7 грудня 2009 року №5152, впроваджено нову редакцію інструкції про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Цією інструкцією запроваджено низку норм, що спрямовані на створення комфортних умов взаємодії між автошколами та сервісними центрами МВС.

Читайте також: В Україні змінили правила отримання водійських прав

Зокрема, скасовано процедуру отримання в сервісних центрах паперових бланків свідоцтв про закінчення закладу.

Також ідеться про визнання документів про професійно-технічну освіту держзразка такими, що підтверджують проходження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Відкриття нижчих категорій здійснюється на підставі свідоцтва, що внесене закладом в електронному вигляді до ЄДР МВС.

Нормативними змінами також передбачено, що випускники, які закінчили навчання за професією водія у закладах професійно-технічної освіти та отримали диплом, допускаються до складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Читайте також: Відновити втрачені водійські права відтепер можна онлайн

Зазначається, що автошколи проводять дистанційну реєстрацію груп або особи, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у цьому закладі (у тому числі 20-годинний курс навчання керування транспортним засобом та повний курс підготовки керування відповідним транспортним засобом). Відомості про проведені заняття з теоретичної підготовки, практичного керування транспортними засобами та результати складення іспитів у закладі вносяться до ЄДР МВС.

"Нововведення дозволять оптимізувати роботу з автошколами та надалі ефективно співпрацювати з ними", - зазначили у Головному сервісному центрі МВС.