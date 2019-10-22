В Україні змінили правила отримання водійських прав

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів, згідно з якою зазнали змін процедури видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл.

Про це інформує пресслужба Головного сервісного центру МВС.

"Постанова Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 р. № 320 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” набрала чинності 19 жовтня. Зміни стосуються, передусім, майбутніх водіїв та автошкіл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адмінnиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання та обміну посвідчення водія.

Серед основних нововведень, які стосуються процедури підготовки водіїв: допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв; практичний іспит складають у територіальному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит.

Також серед нововведень те, що термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10 до 2-х років; з'являється можливість застосування фото- та відеофіксації під час складання іспитів.

У свою чергу, свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв в паперовому вигляді випускникам автошкіл не видаватиметься - натомість воно в електронному вигляді вноситиметься закладом до Єдиного держреєстру МВС.

Окрім того, як зазначається, в процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС із закладами з підготовки водіїв запроваджено електронний обмін інформацією.

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Зокрема, викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття.

У Головному сервісному центрі підкреслюють, що нововведення покликане покращити організацію навчального процесу та запровадити моніторинг за навчанням кожного слухача.

"Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти, допускаються до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що також змінилася процедура акредитації автошкіл.

Зокрема, відбулася передача функції акредитації закладів від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС, що дало можливість скоротити час проходження цієї процедури, оскільки документи розглядатимуться за місцем розташування таких закладів.

Також, як уточнюється, це дозволить суб’єктам господарювання заощадити кошти на транспортних витратах.

"Ураховуючи викладене, з 19 жовтня 2019 року: заяви про затвердження робочих програм і планів закладу подаються до РСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу); заяви про проведення обстеження матеріально-технічної бази закладу подаються до ТСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу); заяви та відповідні матеріали для проведення державної акредитації закладу подаються до РСЦ МВС (за місцезнаходженням закладу)", - зазначається у повідомленні.

Постановою також передбачено, що сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 року закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС, вважаються безстроковими, зазначили у Головному сервісному центрі МВС.