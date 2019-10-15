ПриватБанк допоможе уряду створити "державу в смартфоні"

Міністерство цифрової трансформації України і АТ "КБ "ПриватБанк" підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким банк запропонує свій досвід у розробці Приват 24 для "держави в смартфоні".

Про це в інтерв'ю НВ Бизнес розповів голова правління націоналізованого ПриватБанку Петро Крумханзл.

"Я зустрічався з паном Гетманцевим, головою комітету парламенту з питань фінансової, податкової і митної політики. Ми обговорили роботу комітету. Також зустрічався з Михайлом Федоровим, міністром з питань діджиталізаціі. Нещодавно підписали меморандум про співпрацю між банком і міністерством. Хочемо запропонувати нашу експертизу і досвід у розробці Приват 24 для «держави в смартфоні». Це цифрові водійські посвідчення, студентські квитки тощо", - сказав Крумханзл.

Він зазначив, що багатьом політикам подобається говорити про ПриватБанк, у багатьох є думка, але насправді дуже мало хто намагається з'ясувати, яка реальна ситуація в фінустанові.

"Іноді у мене складається враження, що іноземці більше цікавляться долею банку, ніж українці. Тільки один приклад: до нас у Дніпро приїжджав американський посол пан Тейлор кілька тижнів тому, і він поставив багато запитань про банк. Йому було цікаво. З діючої влади ніхто не приходить і не ставить запитання", - додав Крумханзл.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований за рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року.

Голова правління націоналізованого ПриватБанку Петро Крумханзл заявляє, що колишні акціонери ПриватБанку не заперечують факт, що банк був неплатоспроможним або з банку виводилися кошти, в судах вони оспорюють технічні аспекти націоналізації.