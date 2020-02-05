Відновити втрачені водійські права відтепер можна онлайн

Відтепер в Україні можна замовити заміну посвідчення водія через електронний кабінет водія.

Відповідну новацію презентували 5 лютого керівники Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби.

Як інформує пресслужба МВС, очільник відомства Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки, не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.

"Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id", - сказав Аваков.

Міністр відзначив, що МВС є лідером у справі діджіталізації державних сервісів для громадян. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг.