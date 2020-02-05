Зеленський першим отримав ID-картку з електронним підписом

Президент Володимир Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID та отримав сучасну ID-картку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

“Президент України Володимир Зеленський долучився до 4,4 млн. власників сучасних ID-карток. Він став першим, хто скористався новим сервісом МВС - отримав Кваліфікований електронний підпис на чіп ID”, - зазначив Аваков.

Міністр також розповів, що відсьогодні КЕП може отримати кожен власник ID.

Фото: Арсен Аваков/Twitter