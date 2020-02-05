Зеленський каже, що "кастинг" нових кадрів в уряд триває

Президент Володимир Зеленський заявив, що процес підбору нових кадрів до складу уряду триває, звіт Кабінету міністрів має бути 14 лютого.

Про це він сказав у коментарі журналістам під час відвідування ЦНАПу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо вести практику посилення уряду. Зараз підбираються ще нові кадри (щоб - ред.) посилити декілька напрямків як соціальних, так і економічних", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що зараз проводяться зустрічі з різними провідними фахівцями - як тими, які проживають в Україні, так і українцями за кордоном.

"Це тривалий час, думаю, що пару тижнів, і ми закінчимо цей процес", - сказав глава держави.

Разом з тим він підкреслив, що повний звіт Кабінету міністрів про діяльність має бути 14 лютого.

"До 14 лютого є деякі речі, які вони (уряд - ред.) повинні встигнути зробити", - додав Зеленський.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 4 лютого провів нараду за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планам на найближче майбутнє.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у п'ятницю, 7 лютого, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді представить проміжний звіт роботи Кабінету міністрів.

Фото: Юлія Бабич