У Києві назвали пункти збору використаних масок і рукавичок (адреси)

Столична влада опублікувала адреси пунктів зі збору використаних масок і рукавичок та алгоритм безпечного їх збирання.

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований у Facebook.

"Збір масок медичних, одноразових рукавичок буде здійснюватися в окремі контейнери, які найперше будуть встановлені біля супермаркетів і торгових центрів", - повідомив він.

Так, залишити використані засоби індивідуального захисту можна буде: у магазинах мережі Billa: вул. Гришка, 3; пр-т Маяковського, 85; Бессарабська площа, 2; вул.Тростянецька, 1-а; Дарницька площа, 1; Повітрофлотський пр-т, 56-а; вул. Голосіївська, 13-а; Майдан Незалежності, ТЦ "Глобус"; вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 100; вул. Попудренка, 40.

У магазинах мережі METRO Cash & Carry: пр-т. Григоренка, 43; Кільцева дорога, 1-в; пр-т. С. Бандеры, 26-в; вул. С. Лифаря, 2-а.

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Після наповнення контейнерів їх герметично запакує та вивезе спеціалізоване підприємство, що має відповідну ліцензію. Контейнери разом зі вмістом будуть безпечно утилізовані при високих температурах.

"Всі відходи будуть збирати та безпечно утилізувати із дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Цим буде займатись спеціалізована компанія, що має ліцензію, обладнання та потужності, а найголовніше – відповідний досвід. Це – ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни», - повідомив він.

Також в КМДА розповіли правила, як утилізувати використані медичні маски та рукавички:

- зніміть маску після застосування; утримуйте маску за еластичні завушні петлі та не торкайтеся нею до очей або одягу, оскільки використана маска може бути забруднена мікроорганізмами;

- одноразові маски та рукавички перед тим, як викидати, варто ошпарити окропом чи обробити дезінфікуючим засобом;

- герметично запакуйте маску чи рукавички в окремий пакет, задля запобігання забруднення контейнера в який буде викинута маска;

- після дотику до маски або її викидання слід провести гігієнічну обробку рук: скористайтеся спиртовмісним засобом, а при очевидному забрудненні рук вимийте їх з милом.