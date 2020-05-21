У Миколаєві відновлюють перевезення річковим транспортом

У Миколаєві відновлюють пасажирські перевезення річковим транспортом.

Про це з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«У Миколаєві пасажирські перевезення річковим транспортом на лінії «Каботажний Мол – Мала Корениха» розпочнуться в червні. Вже підготовлене відповідне рішення виконкому. Місто готове запустити катер вже з 1 червня, проте найімовірніше, це станеться вже 10 червня після погодження з «Адміністрацією річкових портів», - розповів Сєнкевич.

Зазначається, що рішенням виконкому встановлено державному підприємству «Адміністрація річкових портів» економічно обґрунтований тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу міським пасажирським річковим транспортом на лінії «Каботажний Мол – Мала Корениха». Під час навігації 2020 року ця сума становитиме 16 грн.

Як уже повідомлялося, у Миколаєві роботу дитячих садків та містечка «Казка» планують відновити з 1 червня.

Фото: mkrada.gov.ua