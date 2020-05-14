Проєкт про водний транспорт створює низку загроз для українських судновласників - експерти

Проєкт Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (№ 1182-1-д) створює низку загроз та перешкод для розвитку річкового транспорту та формує дискримінаційні умови для українських судновласників.

Про це сказав президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачьов, повідомляє пресслужба асоціації.

"Всі учасники ринку річкових перевезень згодні, що є необхідність законодавчого регулювання галузі. Проте зареєстрований та розглянутий у першомучитанні у ВР законопроєкт про “Про внутрішній водний транспорт”на думку членів УЗА створює низку загроз та перешкод для розвитку річкового транспорту та створює дискримінаційні умови для українських судновласників", - зазначив Горбачьов.

Законопроєктом № 1182-1-д передбачається запровадження додаткових і дублюючих механізмів та документів дозвільного характеру, а також додаткові платні адмінпослуги. Зокрема, документ створює природну монополію лоцманського супроводу та аварійний фонд лоцманської організації-монополіста коштом перевізників, надає можливість регулювання тарифів на інші види діяльності на внутрішніх водних шлях, запроваджує додаткове ліцензування або ж реєстр об’єктів інфраструктури, куди обов’язково треба вносити інформацію, інакше передбачений штраф.

"Все це погіршить здатність українських судноплавних компаній, які ходять під українським прапором, конкурувати з іноземними суднами, які й зараз мають значну економічну перевагу", - зауважив Горбачьов.

Він додав, що законопроєкт про внутрішній водний транспорт також надає конкурентні переваги суднам, що плавають під іноземним прапором. Зокрема, такі судна будуть фактично здійснювати каботажні (внутрішні) і міжнародні перевезення без сплати податків і зборів в Україні, без підтвердження компетентності перевізника та без реальних можливостей застосувати до них адміністративно-господарські санкції.

"Ми переконані, що рівні економічні умови дозволять створити справжню конкуренцію між українськими та іноземними суднами, що сприятиме зменшенню вартості транспортування річкою", - наголосив Горбачьов.

Експерт наголошує, що законопроєкт № 1182-1-д несе негативні наслідки для екології України, адже дозволяє вільне скидання до річок суднових стічних вод на ходу, що в свою чергу суперечить Директивам ЄС № 2000/60 та № 2009/16, які забороняють такі скидання (навіть, і тричі очищених на борту вод) та зобов’язують здавати їх до спеціалізованого приймального обладнання у портах. "Україна й так посідає 125 місце із 180 (біля африканських країн) закількістю запасів питної води на душу населення. Скидання неочищених стічних вод до Дніпра значно погіршить якісь питної води для більшості населення країни", - відмітив президет УЗА.

За словами Горбачьова, законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" має бути допрацьований спеціально створеною комісією у Верховні Раді за участю представників бізнес-асоціацій, в тому числі зерновиків, судноплавних компаній та суднобудівних заводів. "У випадку якщо парламент не дослухається до суттєвих зауважень бізнес-середовища і не створять рівних умов для українських і іноземних суден на річці, українські судновласники будуть вимушені перевести свій флот під офшорну юрисдикцію (інакше будуть неконкурентоздатні), і Україна втратить не тільки можливість розвитку річкового транспорту і суднобудування, але й значні податкові надходження до бюджету вже цього року", - підкреслив експерт.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Законопроєктом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Зокрема, пропонується уніфікувати деякі терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалити нормативне підґрунтя встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд, закріпити в діючому законодавстві принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.

Після прийняття законопроєкту у першому читанні бізнес асоціації України виступили із заявами про те, що документ необхідно грунтовно доопрацювати. Зокрема в Європейській бізнес асоціації заявили, що зауваження експертів стосуються фінансування внутрішніх водних шляхів за рахунок портових зборів, запровадження додаткового ліцензування та зарегулювання умов ведення бізнесу, а також низки інших положень викладених у тексті законопроєкту.

Також свої зауваження до законопроєкту надав Антимонопольний комітет України.

11 травня міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що профільний комітет ВР розглянув більшість правок до законопроєкту і має підготувати його фінальну версію до кінця тижня.