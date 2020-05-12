Криклій очікує на фінальну версію законопроєкту про водний транспорт до кінця тижня

У Комітеті Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури наразі розглядають правки до законопроєкту №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт».

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в коментарі для проєкту EU Assistance for Dnipro Transport Development (Підтримка Європейського Союзу з розвитку транспорту на річці Дніпро).

"Зараз я знаю, що запеклі дискусії проходять у Комітеті Верховної Ради (з питань транспорту та інфраструктури - ред.) з бізнес-спільнотою. Я тримаю кулаки за те, щоб знайшли максимум компросів і консенсусів, щоб не було політичних або біля політичних спекуляцій стосовно того, що це погана редакція або чогось ще", - сказав Криклій.

Він підкреслив, що в Міністерстві інфраструктури України виступають за максимальну дерегуляцію сфери річкового транспорту в Україні, а також за спрощення та автоматизації процесів пов'язаних з нею.

За словами Криклія, більше половини правок до законопроєкту №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" комітет вже розглянув і прийняв "в тій чи іншій редакції". "Ще лишається кілька критичних моментів і зауважень у бізнес-спільноти. По деяким навіть ми погоджуємось", - зазначив він.

Очільник Мінінфраструктури додав, що очікує на фінальну версію законопроєкту №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт» до кінця цього тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Законопроєктом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Зокрема пропонується уніфікувати деякі терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалити нормативне підґрунтя встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд, закріпити в діючому законодавстві принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.

Після прийняття законопроєкту у першому читання низка бізнес асоціацій України виступили з заявами про те, що документ необхідно грунтовно доопрацювати. Зокрема в Європейській бізнес асоціації заявили, що зауваження експертів стосуються фінансування внутрішніх водних шляхів за рахунок портових зборів, запровадження додаткового ліцензування та зарегулювання умов ведення бізнесу, а також низки інших положень викладених у тексті законопроєкту.

З подібними заявами також виступили в Українській зерновій асоціації.