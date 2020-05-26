У Києво-Печерській лаврі та двох монастирях зняли карантин

У трьох монастирях столиці знято карантинні обмеження.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У столиці зняли карантин в кількох монастирях, що були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях", - сказав мер.

Він зазначив, що за весь період карантину зробили більше тисячі лабораторних досліджень ПЛР-тестів священнослужителів. За словами міського голови, саме завдяки вчасно проведеним протиепідемічним заходам та дотриманню суворого карантину, вдалося локалізувати осередки захворювання

Кличко додав, що перед зняттям карантинних заходів у монастирях здійснили повну дезинфекцію.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. У Лаврі виявили понад 100 інфікованих коронавірусом. Пізніше карантин було введено Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.

Фото: news.church.ua