У Києво-Печерській лаврі та двох монастирях зняли карантин
Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У столиці зняли карантин в кількох монастирях, що були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях", - сказав мер.
Він зазначив, що за весь період карантину зробили більше тисячі лабораторних досліджень ПЛР-тестів священнослужителів. За словами міського голови, саме завдяки вчасно проведеним протиепідемічним заходам та дотриманню суворого карантину, вдалося локалізувати осередки захворювання
Кличко додав, що перед зняттям карантинних заходів у монастирях здійснили повну дезинфекцію.
Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. У Лаврі виявили понад 100 інфікованих коронавірусом. Пізніше карантин було введено Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.
Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.
Фото: news.church.ua