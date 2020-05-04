На Буковині підтвердили ще 69 випадків COVID-19

Протягом минулої доби у Чернівецькій області виявлено 69 випадків інфікування коронавірусом, водночас 21 мешканець регіону вилікувався від захворювання.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«ПЛР-тести сьогодні показали двічі негативний результат 21 буковинцю. Натомість маємо й нові випадки зараження. Сьогодні, 3 травня, лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в області. З них 37 - у Чернівцях», - написав Осачук.

За його словами, Чернівецький обласний лабораторний центр за добу провів 441 ПЛР-дослідження.

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Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку сягнула 1887 осіб. Водночас 159 хворих одужали.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 травня в Україні лабораторно підтверджено 11 913 випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1548 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 502 нові випадки.