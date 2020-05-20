Пом'якшення карантину: понад 7,6 тисячі закладів торгівлі вже поновили роботу

Пом’якшення карантину дозволило успішно відновити роботу понад 7,6 тис. закладів у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у Facebook.

"Пом’якшення карантину дозволило успішно відновити роботу понад 7,6 тис. закладів у сфері торговельного і побутового обслуговування населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 19 травня із 9,6 тис. перевірених Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів закладів понад 7,6 тис. повністю відповідають усім протиепідемічним вимогам, встановленим Головним державним санітарним лікарем України.

Серед них - 3 852 об'єкти торгівлі продовольчими товарами (магазини та супермаркети); 1 486 об'єктів торгівлі непродовольчими товарами (магазини та супермаркети); 309 закладів громадського харчування (кафе та ресторани); 573 перукарні та салони краси; 1 419 інших об’єктів (аптеки, об’єкти водопостачання та водовідведення, об'єкти транспорту тощо).

Крім того, на сьогодні в Україні вже працюють 748 продовольчих ринків, це майже 90% від загальної кількості продовольчих ринків.

У пресслужбі нагадали, що 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень, що дало можливість відновити роботу літнім майданчикам у закладах громадського харчування, перукарням, салонам краси, а також стоматологічним кабінетам. З метою контролю за дотриманням протиепідемічних норм територіальні органи Держпродспоживслужби проводять регулярний моніторинг таких закладів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів має розпочатися 22 травня.

До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.