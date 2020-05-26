Шмигаль розповів про роль волонтерів у виході країни з карантину

Кабінет міністрів має намір залучити волонтерів до процесу виходу країни з карантину, аби вони стежили за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«Протистояти пандемії коронавірусу — це наше спільне завдання. А тому важливо, щоб люди не забували про небезпеку, яку несе COVID-19, та не наражали ризику оточення. Для цього уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також інформуватимуть їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правил відвідування магазинів та закладів харчування», - написав Шмигаль.

За його словами, вперше така ініціатива щодо залучення громадян до спільної справи, з’явилася в Італії, яка чи не найбільше у Європі постраждала від пандемії. Країна продемонструвала згуртованість у боротьбі з коронавірусом.

Читайте також: За перший день послаблення карантину київським метро скористалися 310 тисяч пасажирів

«Ідею вже підтримав Президент, а реалізувати її зможе Міністерство соціальної політики», - додав глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з представниками Кабінету міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, позитивно оцінив таку ідею уряду. На його думку, волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок.

Фото: КМУ