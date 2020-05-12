В Україні тести на коронавірус роблять 49 лабораторій

В Україні тестування на COVID-19 проводять 49 лабораторій, найбільше досліджень провели Київський міський лабораторний центр МОЗ, Вінницький, Чернівецький, Тернопільський та Запорізький обласні лабораторні центри.

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Наразі діагностування на COVID-19 в Україні проводять щонайменше 49 лабораторій, включно із приватними. Станом на 12 травня усього досліджено 187 307 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції)", - йдеться у повідомленні.

Найбільше ПЛР-досліджень станом на 11 травня провели: ДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України» — 15 984; ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» — 12 093; ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України» — 11 247; ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» — 9 019; ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» — 8 675.

Повний перелік державних лабораторій, що проводять діагностування на наявність SARS-CoV-2, на сайті Центру громадського здоров'я:

ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України»;

КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова»;

КНП «Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом»;

КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 4 ім. І.К. Мацука»;

ДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ України»;

КНП «Мукачівська ЦРЛ» Клініко-діагностична лабораторія;

КНП «Закарпатський центр громадського здоров`я»;

ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Кіровоградська ОЛЦ МОЗ України»;

КНП «Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради»;

ДУ «Луганський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Львівський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Миколаївський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова МОЗ України»;

ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Рівненський ОЛЦ МОЗ України»;

КП «ОЦГЗ» РОР, КДЛ з обстеження населення на ВІЛ/СНІД інфекції;

ДУ «Сумський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України»;

КНП ХОР«Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня»;

КНП ХОР«Обласна клінічна інфекційна лікарня»;

ДУ «Херсонський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Чернівецький ОЛЦ МОЗ України;

ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»;

ДУ «Київський міський ЛЦ МОЗ України»;

КМП «Київська міська лікарня № 4»;

КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»;

НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України, Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології;

ДУ «ЦГЗ МОЗ України».

У ЦГЗ нагадали, що першу тест-систему для тестування на COVID-19 вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України отримала 4 лютого 2020 року. Цю тест-систему на 30 наборів реакцій Центр закупив у німецького виробника.

Відповідно до наказів Міністерство охорони здоров'я України, тестуванню підлягають: люди, яким встановлено підозру на COVID-19; люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19; пацієнти із пневмонією; медпрацівники (кожних 5 днів); пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).

В ЦГЗ в черговий раз попередили, що лабораторне тестування є єдиним видом діагностики, який підтверджує діагноз COVID-19. Результати швидких тестів не рекомендовано для встановлення діагнозу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтвержено 16 023 випадки COVID-19, померло 425 людей, одужало 3 373.