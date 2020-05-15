Епіфаній написав Шмигалю листа - просить послабити карантин для вірян

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній надіслав лист Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю щодо адаптивного застосування карантинних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Предстоятель Православної церкви України блаженнійший митрополит Епіфаній надіслав листа Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням у найближчий час розглянути лист із пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо адаптивного застосування карантинних обмежень (від 7 травня 2020 року)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропозиції від ВРЦіРО базовані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину кількох європейських країн та покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення.

Як повідомлялося, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій надіслала до Кабміну пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень і для релігійних організацій.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.