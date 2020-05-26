Степанов розповів про долю дитячих таборів цього літа

Відкриття дитячих таборів можливе виключно на останньому етапі виходу з карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про відкриття дитячих таборів і про конкретно про "Артек", то це можливо виключно на останньому етапі виходу з карантину, тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був практично мінімальним, практично відсутнім, якщо ми говоримо про наших дітей", - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи відбудеться цьогоріч оздоровча кампанія для дітей.

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Водночас міністр зауважив, що відповідні рекомендації будуть завчасно надані МОЗ перед відкриттям дитячих таборів.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 20 травня Кабмін схвалив рішення запровадити адаптивний карантин до 22 червня.