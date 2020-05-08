Рівне 11 травня відкриває ТЦ, крамниці, кіоски та зоопарк

У Рівному міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалила послаблення карантину, які почнуть діяти з 11 травня.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Дозволили все те, що не заборонено Кабміном. У тому числі й роботу тютюнових, газетних кіосків, кави на винос та автокави. Торгові центри відкриваються за винятком розважальних зон. Зоопарк діятиме з 11 травня (крім тераріуму, бо він знаходиться в закритому приміщенні). Зокрема, можуть працювати й непродовольчі ринки, але з обов’язковим дотриманням усіх санітарних норм, які дійсні для продовольчих базарів", - прокоментував рішення комісії міський голова Рівного Володимир Хомко.

За його словами, ярмаркам та вуличній торгівлі поки що працювати не можна. Дозволено відкривати стоматологічні кабінети, непродовольчі ринки.

Залишається під забороною робота кіосків і лотків з морозивом, квас теж поки що не можна продавати з бочок.

Щодо міського транспорту у Рівному, то він й надалі працюватиме у режимі спецперевезень, але на годину довше. Додасться ще кілька маршрутів, які будуть обслуговувати автобуси.

Станом на 8 травня у Рівному зафіксовано 381 особа, хвора на коронавірус, в області – 881, з них 44 дитини, 19 – летальних випадків.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня передбачене їх послаблення.

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Зокрема, Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

В Україні cтаном на ранок 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 361 летальний, одужало 2706 осіб. За добу зафіксовано 504 нових випадків.