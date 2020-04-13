Із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин стає жорсткішим, зокрема забороняється ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

(ПРОДОВЖЕННЯ. ПРО ПОДІЇ 12-25 БЕРЕЗНЯ ЧИТАЙТЕ ТУТ )

13.04.2020

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Станом на 18:00 12 квітня за кордоном 171 українець лікується від коронавірусу.

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У МОЗ показали динаміку поширення коронавірусу по регіонах

12.04.2020

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Дослідження показують, що при визначенні безпечної дистанції під час передачі Covid-19 важливо враховувати рух і положення у просторі відносно потенційно заражених.

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Пацієнти з хронічними захворюваннями для планового лікування будуть спрямовані в інші медзаклади, де не лікують COVID-19. Наразі розробляються такі маршрути пацієнтів.

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Обсервація для громадян, що повертається в Україну, автоматично включена у вартість квитка, а місця обсервації тут контролюватиме поліція.

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Поки що підвищення тарифів по пасажирських перевезеннях як не планувалося, так і не планується. Зрозуміло, що до цього питання необхідно буде підходити в майбутньому. Але коли? Я поки що вам не скажу. Тим більше, що наразі пасажирські перевезення у нас не здійснюються», - сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Виплата надбавки за березень медпрацівникам, які задіяні у боротьбі епідемією коронавірусу, здійснюватиметься через медичну субвенцію, а з квітня - нараховуватимуться доплати за готовність лікарні до коронавірусу та за інтенсивність праці.

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В Україні підтвердження якості отримали двоє з п'яти національних виробників тест-систем на виявлення COVID-19, але наразі вони ще не можуть продавати велику кількість тестів.

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Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що коронавірус стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно.

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Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується 17 квітня, а з карантину можна буде виходити з 24 квітня.

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Випадки захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, вже зареєстровані у всіх областях України. На сьогодні лідером за кількістю хворих є Чернівецька область.

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Поліція Києва перевіряє водні об'єкти столиці і закликає громадян дотримуватись карантинних заходів.

Водна поліція у Києві перевіряє дотримання карантину в зонах відпочинку / Фото: https://www.npu.gov.ua

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Протягом минулої доби, 11 квітня, в Києві ще 20 осіб захворіли на COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених хворих в столиці становить 416 осіб.

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У Збройних Силах України кількість хворих на пневмонію, викликану коронавірусом, зросла до 18 осіб.

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Показник одужання хворих на коронавірус в Україні вже другий день перевищує показник померлих.

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Аналізи на виявлення коронавірусу в Україні проводять насамперед людям, що мають явні симптоми захворювання на COVID-19, у контактних осіб, хворих на коронавірус і людей, що повернулись з-за кордону і мають симптоми хвороби.

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В Україні підтверджено 2 777 випадків COVID-19. Усього в Україні досліджено 30 314 зразків методом ПЛР (лабораторна діагностика).

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 174 випадки (8 одужали);

Волинська обл. — 71 випадок (2 одужали);

Дніпропетровська обл. — 58 випадків (5 одужали);

Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. — 74 випадки;

Закарпатська обл. — 82 випадки (3 одужали);

Запорізька обл. — 83 випадки (10 одужали);

Івано-Франківська область — 291 випадок (12 одужали);

м. Київ — 416 випадків;

Київська обл. — 159 випадків (9 одужали);

Кіровоградська обл. — 118 випадків;

Львівська обл. — 111 випадків (6 одужали);

Луганська обл. — 3 випадки;

Миколаївська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 63 випадки;

Полтавська обл. — 25 випадків;

Рівненська обл. — 119 випадків (3 одужали);

Сумська обл. — 73 випадки (2 одужали);

Тернопільська обл. — 243 випадки (3 одужали);

Харківська обл. — 11 випадків;

Херсонська обл. — 31 випадок;

Хмельницька обл. — 19 випадків (3 одужали);

Черкаська обл. — 99 випадків (1 одужав);

Чернівецька обл. — 432 випадки (21 одужав);

Чернігівська обл. — 9 випадків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85,5%).

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У суботу, 11 квітня, вірусологічна лабораторія Житомирського обласного центру підтвердила ще 20 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом в Житомирській області вже зафіксували 94 випадки коронавірусу.

11.04.2020

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Цієї неділі, в яку римо-католики святкуватимуть Великдень, усі римо-католицькі храми Львова будуть відкриті тільки для священників, а освячення пасок у храмах міста не проводитиметься.

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Як святкувати Великдень в умовах карантину.

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У Нацполіції наголошують, що рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян мають рекомендаційний характер, обов'язковим воно може бути лише за умови запровадження надзвичайного стану.

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У Миколаїівській області зафіксували перші два випадки коронавірусу COVID 19, у людей, які повернулися з Польщі.

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Із 11 квітня на час карантину пасажирський транспорт у Сумах працює в режимі спецрейсів.

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В Україні станом на ранок суботи, 11 квітня, зареєстровано 2511 випадків зараження коронавірусом, 73 особи померли.

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Станом на 10 квітня серед засуджених, осіб, узятих під варту та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби не зареєстровано випадків захворювання на COVID-19.

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Комендантську годину можуть запровадити в західних областях України, аби запобігти поширенню коронавірусу.

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Уряд запроваджує допомогу з «тимчасового» безробіття і компенсуватиме виплати для зарплат для тих підприємств, які не звільнятимуть людей на час карантину.

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Уряд готує програму компенсації відсоткової ставки по кредитах для малого бізнесу.

10.04.2020

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Урядовий поетапний план послаблення карантинних заходів вже є, але ще удосконалюється.

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Понад 15 тисяч українців за кордоном звернулися по допомогу до дипломатів у межах програми "Захист".

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У міжнародному аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з Об'єднаних Арабських Еміратів з гуманітарним вантажем медичного призначення.

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За 5 днів проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” уроки на YouTube-каналі МОН переглянуло 3,5 млн глядачів.

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У Києві не запроваджуватимуть комендантську годину, як у деяких регіонах України.

Карантин у столиці / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що за кошти Фонду боротьби з коронавірусом планують застрахувати медпрацівників, які задіяні у протидії поширенню коронавірусної інфекції

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"Протягом тижня наші літаки доправляють з Китаю та Південної Кореї усе необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними", - сказав Президент Володимир Зеленський.

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Харківська міська батьківська рада передала понад 1 тисячу захисних масок у міську клінічну дитячу лікарню №16, де лікуються діти з онкогематологічними захворюваннями.

Міська батьківська рада Харкова передала маски онкохворим дітям / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

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Начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак пропонує повторно перевірити зразки усіх хворих, у кого запідозрили коронавірус, бо має підстави сумніватися у правильності проведеного в області дослідження.

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На Херсонщині з 13 години 11 квітня до 06 ранку 13 квітня будуть закриті на в’їзд та виїзд місто Олешки (Олешківський район) та село Малі Копані (Голопристанський район).

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Комісія з з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській ОДА рекомендує посилити карантинні заходи на території міст Одеса та Подільськ і села Усатове Біляївського району для запобігання поширенню коронавірусу.

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Кабінет міністрів у реальному часі контролює забезпеченість та готовність лікарень протидіяти поширенню коронавірусу COVID-19 та оперативно ухвалює необхідні рішення.

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На базі всеукраїнської системи «Поліклініка без черг» впроваджено функцію онлайн-консультації, що дає змогу лікарям консультувати пацієнтів дистанційно.

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Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19 і додало до нього новий препарат.

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У Київській області обмежать пересування та перебування людей в громадських місцях у ці вихідні та на великодні свята у зв'язку з очікуваним з 11 по 20 квітня піком захворюваності на COVID-19.

Щоб стримати цю хвилю, комісія вирішила:

1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).

2. Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.

3. Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.

4. Обмежити доступ громадян до місць поховань та із дотриманням правил карантину: не більш, як по двоє людей та у захисних масках.

5. При виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус:

– на 14 календарних днів запроваджуватипротиепідемічі обмежувальні заходи до такихсуб’єктів господарювання;

– складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання та контролювати виконання.

6. Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.

7. Рекомендувати громадянам, за перших ознак респіраторної інфекції, залишатися вдома (за місцем перебування(проживання)) і негайно звертатися за меддопомогою за місцем обслуговування.

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Кабінет міністрів продовжив на період карантину та на один місяць після його завершення виплату державної соціальної допомоги.

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В Україні з початку карантину поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів.

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У Києві цими вихідними збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах.

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На освітній платформі "Дія.Цифрова освіта" запускають новий серіал «Працевлаштування і професійний розвиток незалежно від віку».

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З метою запобігання поширенню коронавірусу у Києві на підприємствах та в установах, де будуть зафіксовані спалахи захворювання, запроваджуватимуть примусовий карантин.

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На Закарпатті прийняли рішення про введення максимального обмеження пересування в області з 13 години суботи, 11 квітня, до 6 ранку понеділка, 13 квітня.

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У Вінниці від COVID-19 одужала найстарша пацієнтка, якій 73 роки і у якої була важка патологія.

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На Волині і Львівщині у вихідні і святкові дні вводитимуть режим максимального обмеження пересування.

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Динаміка збільшення інфікованих COVID-19 в Україні у 2020 році.

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У столиці 348 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед киян, що захворіли за минулу добу, двоє медиків.

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На Херсонщині тимчасово призупинили роботу найбільшого на півдні України гуртового ринку «Неждана» - це єдиний ринок, який працював в області в умовах карантину.

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У Київській області станом на ранок 10 квітня підтверджено 140 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема 7 - за добу.

Автомобілі швидкої допомоги у Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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Карантинні заходи можуть бути послаблені у другій половині травня за умови, що зараз кожен громадянин буде дотримуватися встановлених обмежень.

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В Україні на сьогодні летальність від коронавірусу на рівні 3,1 %.

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Серед військовослужбовців Збройних сил України станом на ранок 10 квітня зареєстровано 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, із них один летальний.

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена у таких областях України:

Вінницька область — 119 випадків;

Волинська область — 41 випадок;

Дніпропетровська область — 52 випадки;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 41 випадок;

Закарпатська область — 56 випадків;

Запорізька область — 54 випадки;

Івано-Франківська область — 254 випадки;

Кіровоградська область — 82 випадки;

м. Київ — 348 випадків;

Київська область — 140 випадків;

Львівська область — 82 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 0 випадків;

Одеська область — 46 випадків;

Полтавська область — 20 випадків;

Рівненська область — 85 випадків;

Сумська область — 63 випадки;

Тернопільська область — 196 випадків;

Харківська область — 6 випадків;

Херсонська область — 27 випадків;

Хмельницька область — 16 випадків;

Чернівецька область — 366 випадків;

Черкаська область — 86 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

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Піка захворюваності на Covid-19, прогнозованого на 14 квітня, може не бути, якщо дотримуватися карантинних заходів, вважає головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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У зв'язку з посиленням карантинних заходів використання захисних масок у громадських місцях є обов'язковим. Але використовувати їх необхідно правильно!

Надівайте маску так, щоб вона щільно закривала рот та ніс. Перед цим обов'язково вимийте руки з милом чи обробіть антисептиком.

Також не торкайтесь маски руками після того, як наділи її на обличчя.

Щоб маска захищала, а не шкодила, треба правильно нею користуватися.

Змінюйте її кожні 2-4 години, не торкайтеся її зовнішнього боку, утилізуйте та в жодному разі не використовуйте повторно!

Джерело: МОЗ

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У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 76 випадків зараження коронавірусом, померли три особи, у двох із яких підтвердили Covid-19, аналізи третьої перевіряють.

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У Міністерстві охорони здоров'я працює окрема команда, яка вивчає випадки відмови пацієнтам у тестуванні на коронавірус.

09.04.2020

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів телефонну розмову з головою Миколаївської ОДА Олександром Стадніком за результатами перевірки області державним санітарним лікарем.

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Кабмін планує продовжити карантин до травня, але водночас очікується поступове послаблення обмежувальних заходів - віцепрем'єр Михайло Федоров

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Правоохоронці готові до будь-якого розвитку ситуації в Україні в умовах карантину, в тому числі до проявів мародерства, заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

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До поліцейської бази внесли більш як 50 тисяч українців, які мають бути на самоізоляції - глава Нацполіціі Ігор Клименко.

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Зміни до умов карантину, ухвалені урядом 8 квітня, не є його послабленням, а покликані уточнити деякі правила.

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У суботу та неділю у Київській області, швидше за все, буде запроваджено режим максимального обмеження пересування.

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Сервіс аналізу підприємств YouControl розробив інтерактивну мапу забезпеченості лікарень ліками та засобами захисту для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Мапа містить інформацію про потреби лікарень в засобах індивідуального захисту, ліках, обладнанні тощо, залишки на конкретну дату та прогноз потреби, а також наявність апаратів штучної вентиляції легень.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав голів ОДА разом розробити нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів, зокрема, нові транспортні норми, норми соціальної дистанції, перебування у закритих приміщеннях та закладах.

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В Івано-Франківській області у вихідні посилять обмежувальні карантинні заходи.

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У Міністерстві розвитку громад та територій України відбулася нарада, на якій обговорили низку координаційних та оперативних питань щодо організації повернення близько 15 тисяч українських громадян з-за кордону та їх потенційної обсервації.

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Карантин уповільнює поширення COVID-19, а пік захворюваності прогнозують на 14 квітня.

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Як безпечно зустріти Великдень і посвятити паски - рекомендації вірянам і священникам.

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Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук у спеціальному зверненні дав детальні поради щодо поведінки на Страсний тиждень та Великдень.

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15 військовослужбовців Сухопутних військ та 2 військовослужбовці ВМС ЗСУ, які повернулися до України з Литви, відправили на карантин.

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Великдень-2020: як його святкувати в умовах карантину.

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Більшість українців підтримують карантинні заходи та проєкт «Великдень вдома», коли богослужіння можна подивитися у трансляції. Про це свідчать дані, оприлюднені на нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

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За час карантину у Державній службі зайнятості зареєструвалися понад 40 тис. нових безробітних.

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Межі міст Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ визнано територією карантинної зони і відсьогодні на в’їздах та виїздах цих міст запрацювали карантинні контрольно-пропускні пункти.

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Уряд опублікував постанову про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 11 березня № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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У Києві правоохоронці склали 622 адмінпротоколи щодо порушників карантинних заходів.

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У Києві зафіксовано вже 335 випадків захворювання на COVID-19.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дані щодо кількості хворих на коронавірус у міської влади та Міністерства охорони здоров'я відрізняються через різний алгоритм підрахунку та подачі інформації.

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на період обмежень технічна підготовка до наступного опалювального сезону проводитиметься тільки на об’єктах, де не треба відключати гарячу воду споживачам.

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Для того, щоб оформити через Укрпошту доставку пенсії додому, необхідно заповнити анкету на сайті компанії або зв'язатися зі своїм листоношею, контакти якого можна дізнатися, зателефонувавши до контакт-центру Укрпошти.

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У Міністерстві цифрової трансформації України створили мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися із-за кордону, з країн де вирує коронавірус.

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У Малині, що є одним із міст із найбільшою кількістю хворих на коронавірус у Житомирській області, посилили карантинні заходи, але в’їзд та виїзд не заборонили.

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Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий освітній серіал «Оплата комуналки онлайн. Залишайся вдома» для платформи "ДІЯ. Цифрова освіта".

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В Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки.

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Кияни, які порушили обмежувальні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусу, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

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Українські прикордонники отримали від представників Міжнародної організації з міграції засоби індивідуального захисту та дезінфекції.

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Лікарні Києва, визначені для прийому хворих "другої хвилі" з підозрою на Covid-19, мають необхідний кадровий та матеріально-технічний потенціал, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

08.04.2020

Кількість інфікованих коронавірусом мешканців Чернівецькій області сягнула 303 осіб: за останню добу підтвердили 30 нових випадків, одна пацієнтка одужала.

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Міністерство внутрішніх справ та релігійні конфесії домовилися про формат проведення Великодніх свят. Зокрема, служби у храмах проводитимуться за участю не більше десяти осіб – для парафіян трансляція відбуватиметься у режимі онлайн

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Військовослужбовці Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі ООС, записали звернення для громадян України з проханням не порушувати правил карантину та залишатися вдома.

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Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19, зокрема визначив категорії людей старше 60 років, які не потребують самоізоляції.

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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19, зокрема затвердив порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають кордон, до обсерваторів.

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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19.

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У Вінниці дві швейні фабрики розпочали виробництво захисних комбінезонів для медиків.

Швейні фабрики Вінниці шиють захисні костюми для медиків / Фото: Вінницька міська рада

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У Дніпрі встановили карантинні блокпости

У Дніпрі встановили карантинні блокпости / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила Прем’єр-міністру та МВС пропозиції щодо організації богослужінь на час карантину.

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По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв’язку з поширенням коронавірусу та у рамках програми "Захист" звернулися 14 325 громадян.

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Якщо державна кваліфікаційна атестація випускників профтехзакладів припадає на період карантину, заклад має організувати її у дистанційній формі.

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В Україні протягом карантину одружилися 5 138 пар, а розірвали шлюб - 1 753.

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В Україні із 10 квітня розпочне роботу інформаційна платформа «Допомога поруч».

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Кабінет міністрів спростив отримання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на період карантину.

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Додаткова реєстрація на додаткову сесію ЗНО проводитиметься у період з 25 травня до 9 червня.

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Посилення карантину оскаржують у суді - засідання призначили на 11 травня

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Кабінет міністрів України спростив надання державної соціальної допомоги українцям під час карантину.

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Кабінет міністрів України підтримав проєкт постанови, якою для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги передбачено інструменти для дистанційної оплати за житлово-комунальні послуги.

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Як доглядати за хворим з COVID-19 вдома

Людям із легкими проявами захворювання лікар може рекомендувати залишатися вдома на самоізоляції. У цьому разі необхідно дотримуватися низки правил.

Розмістіть пацієнта у добре провітрюваному приміщенні.

Бажано, щоб доглядала одна людина, яка не належить до осіб із ризиком появи ускладнень. Відвідування пацієнта заборонено.

Члени домогосподарства мають перебувати в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше 1 м від пацієнта. Винятком є матері, що годують грудьми. Вони повинні носити медичну маску, коли перебувають поряд з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд перед контактом.

Варто обмежити рух пацієнта місцями спільного користування.

Людина, яка доглядає, має носити медичну маску, коли перебуває в одній кімнаті з пацієнтом. Правила користування маскою.

Мийте руки після будь-яких контактів із пацієнтом чи його найближчим оточенням.

Після миття рук з милом витирати їх варто одноразовими паперовими рушниками.

Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти у згин ліктя.

Використовуйте одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До та після зняття медичних рукавичок слід мити руки.

Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом складайте в окремому контейнері (поліетиленовому пакеті) в тому ж приміщенні, де перебуває хворий, до їх утилізації.

Уникайте обміну зубними щітками, предметами спільного користування, постільною білизною тощо. Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Викидати посуд не слід.

Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет побутовим мийно-дезінфекційним засобом.

Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендовано температуру 60–90 °C і звичайні пральні порошки. Забруднену білизну заборонено струшувати, але можна збирати в загальний мішок.

Люди із симптомами хвороби мають залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень.

Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (гарячка, кашель, біль у горлі, утруднене дихання), із ним слід поводитись як із підозрілим на інфікування SARS-CoV-2.

Увага‼️ Усі члени домогосподарства є контактними особами.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

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Кабінет міністрів погодив та найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб», яким пропонує тимчасово заборонити в'їзд іноземних громадян із країн, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.

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МОЗ затвердило рекомендації щодо поховання померлих від коронавірусу:

Обов'язкове використання засобів індивідуального захисту: рукавичок, водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами.

Під час розтину тіла обов'язкове використання водостійкого ізоляційного халата із довгими рукавами або комбінезону, окуляр або захисного щитка, респіратору з класом захисту не нижче FFP2, медичної одноразової шапочки.

Під час транспортування тіла до моргу обов'язкове використання засобів індивідуального захисту, які унеможливлюють можливість інфікування через контакт з фізіологічними рідинами. Контакти з тілом мають бути мінімізовані.

При транспортуванні до крематорію або місця поховання рекомендується застосовувати непроникні герметичні пакети-мішки для тіла.

Для приміщення де перебувала померла особа рекомендується звичайне прибирання приміщень з подальшим проведенням заключної дезінфекції.

Під час підготовки до поховання чи кремації тіла померлої особи впроваджено наступні правила:

Медичні працівники мають провести інструктаж особам, які беруть участь в ритуальних діях, що передбачають контакт із тілом.

До ритуальних обрядів перед похованням, у разі крайньої необхідності, може допускатись не більше ніж 10 осіб за умови одночасного перебування у приміщенні не більше 1 особа на 10 квадратних метрів.

Під час обряду між присутніми має бути безпечна дистанція у 1,5 метри.

Тіла померлих мають бути оброблені дезінфекційним розчином та поміщені у непроникний герметичний пакет-мішок.

Поцілунки тіла померлої особи забороняються, оскільки існує пряма можливість інфікування.

Поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні.

Органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, які були присутні під час поховання.

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“Проєктом постанови пропонується розширити перелік товарів, робіт та послуг, які необхідні для здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19. Це викликано тим, що 2 квітня 2020 року МОЗ були затверджені стандарти, протокол для лікування коронавірусної хвороби, вони були доповнені певним переліком лікарських засобів, яких не було раніше, і зараз ми їх у великої кількості завозимо, щоб лікувати наших пацієнтів. Також розширюємо (список) виробів медичного призначення, які використовуються як для діагностування, так і лікування цієї хвороби”, - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, презентуючи документ урядовцям.

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До міст Бердичів та Малин, де зафіксовано найбільше випадків коронавірусу на Житомирщині, можуть обмежити в’їзд та виїзд.

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Кабінет міністрів України продовжив на період карантину строки звернення по державну соціальну допомогу та її виплати.

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У Київській області зафіксовано 121 випадок захворювання на коронавірус.

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Держава і під час карантину безперебійно забезпечуватиме хворих на системний червоний вовчак препаратом “Плаквеніл”, що є основним засобом для лікування цієї хвороби.

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Уряд не планує послаблювати карантинні заходи у квітні, як про це повідомили деякі ЗМІ.

"Найімовірніше, (карантин - ред.) буде продовжений до початку травня. У травні за умови позитивної динаміки ми запустимо економіку за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом", - сказав прем'єр Денис Шмигаль.

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Українські експерти вважають доволі ймовірним запровадження в країні надзвичайного стану з метою боротьби з епідемією COVID-19.

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Пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування, наразі неможливе.

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МОН давало роз’яснення, що через карантин школи зможуть приймати документи для зарахування у перший клас онлайн або переносити термін прийому залежно від карантину. Рішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може прийняти засновник закладу загальної середньої освіти - тобто місцева влада

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МОН розглядає стандартний сценарій проведення ЗНО, але можливі зміни щодо дат.

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В закладах охорони здоров’я України перебуває 757 осіб з коронавірусною хворобою, у критичному стані на сьогодні 33 пацієнти.

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У столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу захворіло 15 людей.

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Госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 відбувається зазвичай на 3-ій - 7-ий день від появи симптомів.

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Станом на ранок 8 квітня в Збройних силах зареєстровано п’ять випадків захворювання на коронавірус, з них один випадок – летальний.

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Заступник міністра охорони здоров’я, головний санлікар Віктор Ляшко наголосив, що питання скасування карантину МОЗ коментуватиме не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати.

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Карантин не вплине на звільнення в запас строковиків – міністр оборони

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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Після відвідин омбудсменом Людмилою Денісовою Лук'янівського СІЗО столична прокуратура проведе службове розслідування щодо недотримання заходів протидії коронавірусу.

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На території Харкова та області визначено 2 тис. місць для обсервації осіб, які перетинатимуть кордон, але цього може бути замало - ОДА.

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ЯК ПРАВИЛЬНО ДЕЗІНФІКУВАТИ ТЕЛЕФОН?

Під час карантину телефон треба очищати кілька разів на день. Радимо, як це правильно робити:⠀

Спершу слід вимкнути телефон, від’єднати від нього навушники та зарядку.

Взяти тканину з мікрофібри, злегка намочити її мильною водою, антисептиком або спеціальним засобом для очищення сенсорних екранів. Обов’язково треба стежити, щоб зайва волога не потрапила в порти.

Також можна протирати телефон серветками, які просочені 70% розчином ізопропілового спирту.

І треба протерти чохол, якщо на телефоні він є.

Але в першу чергу, слід не забувати часто і ретельно мити руки, а також намагатися не торкатися обличчя!

Джерело: instagram.com/coronainfoua/

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У Чернівецькій області за добу виявили 25 випадків захворювання на Covid-19, серед нових хворих - троє священників.

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Центр громадського здоров'я МОЗ оприлюднив перелік критеріїв, відповідно до яких здійснюватиметься госпіталізація осіб із підозрою на зараження коронавірусом.

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Центральна виборча комісія на черговому засіданні ухвалила рішення про можливість проведення - у разі потреби - наступних засідань в режимі онлайн.

07.04.2020

Миколаїв очікує перевірку з Міністерства охорони здоров'я стосовно своїх дій щодо правильності тестування на коронавірус наприкінці цього або на початку наступного тижня.

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За кордоном 17 громадянам України вдалося одужати від коронавірусної інфекції - МЗС.

На Дніпропетровщині встановлені додаткові карантинні пости навколо Першотравенська, де сьогодні було підтверджено 15 нових випадків Covid-19.

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що у впровадженні обмежувальних заходів із протидії поширенню коронавірусу держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації, симетрично з більшістю європейських й інших країн.

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Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що упродовж цього тижня очікується прибуття в Україну семи літаків із Китаю та Південної Кореї з тестами, апаратами штучної вентиляції легень та засобами індивідуального захисту, також розпочнеться вітчизняне виробництво тест-систем ПЛР.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що поки зарано говорити про завершення карантину в Україні.

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Спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня ухвалила рішення про заборону на в’їзд до Дніпра транзитного транспорту та транспорту, що прибуває з інших регіонів України.

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ВООЗ закликає країни не поспішати з послабленням карантину, бо надто швидке пом’якшення обмежувальних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, за словами речника організації, може призвести до повернення на попередній рівень захворюваності.

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Президент Володимир Зеленський наполягає, щоб МОЗ продовжувало системно інформувати населення щодо ризиків зараження коронавірусом, а також способів захисту від нього.

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Кожен п'ятий малий бізнес на фоні сповільнення бізнес-активності, що спричинена наслідками пандемії коронавірусу, може закритися, повідомляє пресслужба ЄБА за підсумками експрес-опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація.

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У Києві щодня здійснюють миття та обробку вулиць у всіх районах міста.

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Які документи може вимагати поліція під час карантину

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У Києві поліція вже склала 574 адміністративні протоколи на порушників обмежувальних заходів.

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Медичні заклади Києва отримали протималярійний препарат “Плаквеніл” для лікування інфікованих коронавірусом.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні у столиці вже 279 підтверджених випадків COVID-19.

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За минулу добу кількість осіб, які захворіли на коронавірус у Київській області, зросла на 6 осіб.

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Наметові містечка ДСНС для санітарного сортування пацієнтів із коронавірусом встановлені біля всіх лікарень першої хвилі, але запущені в роботу лише там, де зафіксовані випадки COVID-19.

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Міністерство охорони здоров' я (МОЗ) перевірить Миколаївщину, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

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За минулу добу, 6 квітня, зі 143 нових випадків на COVID-19 в Україні захворіли 9 дітей та 32 медичні працівники.

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У яких країнах обов'язково треба носити захисні маски

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У Запоріжжі посилюють карантинні заходи і з 8 квітня вводять спеціальні перепустки для користування громадським транспортом.

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У Харкові громадський транспорт - трамваї, тролейбуси і автобуси - здійснює перевезення тільки працівників об'єктів критичної інфраструктури.

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В Україні станом на ранок 7 квітня зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли.

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В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% вітчизняних компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

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З 8 квітня проїзд в громадському транспорті Миколаєва стане можливий лише за спеціальними перепустками.

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Під час поширення коронавірусної хвороби особливо піклуйтеся про літніх людей. Сходіть замість них у магазин і залиште пакунки перед дверима.

Частіше дзвоніть їм та цікавтеся самопочуттям.

Мінімізуйте особисті контакти.

Попросіть рідних похилого віку дотримуватись таких рекомендацій, це допоможе уберегти їхнє здоров’я та життя. Джерело: МОЗ

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Медичну допомогу паліативним хворим вдома у повному обсязі надаватимуть спеціальні мобільні бригади, які працюють на базі паліативних відділень.

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Найбільшим викликом Міністерства юстиції під час епідемії коронавірусу є забезпечення готовності в’язниць та слідчих ізоляторів до протидії інфекції - Малюська

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06.04.2020

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Ляшко: Україна готова проводити зараз 30 тисяч тестувань на тиждень. Надалі у нас заплановані заходи та є стратегія розвитку тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тисяч тестувань

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МОЗ: Заклади охорони здоров'я, де лікують хворих на COVID-19, отримають додаткові гроші

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У Чернівецькій області помер ще один хворий на коронавірус чоловік. Йому було 72 роки.

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В Одесі лабораторно підтверджено коронавірус ще у трьох людей.

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Міністерство охорони здоров’я лише один раз на день повідомлятиме статистику щодо захворюваності на COVID-19 в Україні.

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В Україні на сьогодні летальність від коронавірусу становить 2,6%.

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Люди, які мають перші симптоми коронавірусу, є найбільш небезпечними в епідемічному відношенні - Ляшко

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Карантин у Харкові

Карантин у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

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Громадян, що в'їжджають на материкову частину України з території тимчасово окупованого Криму, відправляють на обсервацію до районних лікарень - відповідно до місця реєстрації або проживання.

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Вінниця під час карантину / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

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Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в частині, що стосується обмеження на переміщення осіб з 6 до 24 квітня 2020 року.

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Як не пересваритися з близькими під час тривалого сидіння вдома на карантині

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З початку запровадження карантину в Україні правоохооронці склали 3922 адміністративних протоколи.

Правоохоронці контролюють дотримання карантину / Фото: Управління комунікації Національної поліції України

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Серед базових емоцій під час карантину українці найчастіше відчувають радість та зацікавленість чи хвилювання. Менш виражені – здивування, гнів, сум та страх. Ще менш виражені – відраза, почуття провини, сором і байдужість, - опитування.

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Парки Дніпра під час карантину / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

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ЩО КРАЩЕ ЗАХИЩАЄ - МИЛО ЧИ АНТИСЕПТИК?

Під час пандемії COVID-19 мило і воду рекомендують використовувати в першу чергу, і вже потім - спиртовмісний антисептик.

Джерело: екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун/Facebook.

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Пенсійний фонд України автоматично нарахує пенсіонерам кошти на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 1 тисячі гривень, виділених Кабінетом міністрів.

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Серед усіх померлих в Україні від ускладнень, викликаних COVID-19, переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років становить 87%.

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За період карантину серед українців значно зросла частота перегляду новин (майже 50% стали слідкувати за ними частіше). Третина українців стали частіше дивитися фільми та серіали, прибирати вдома та готувати їжу.

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У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома.

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Карантин в Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки COVID-19.

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З 7 квітня держкордон України можна буде перетнути лише у 19 пунктах пропуску.

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Українців без декларацій з лікарем просять дзвонити "103".

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Для школярів запустили освітній серіал про фізкультуру - за участю зірок спорту.

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НБУ пояснив, як взяти у банку відстрочку за кредитом.

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МОЗ запускає "гарячу лінію" для тих, кому відмовилися робити тест на коронавірус.

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В Україні є вісім повітряних суден для аеромедичної евакуації хворих на коронавірус.

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Карантин в Ужгороді / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

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Ляшко пояснив особливі обмеження для людей віком 60+.

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Міністерство охорони здоров’я очікує наступного тижня отримати тести методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР - тести) українського виробництва.

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Дезінфекція в Ужгороді / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

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​Станом на ранок 6 квітня в Збройних Силах України зареєстровано три випадки захворювання на коронавірус. 99 осіб перебувають на самоізоляції.

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За добу з-за кордону повернулися понад 9 тисяч українців.

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Учасник медичного огляду водіїв КП "Київпастранс" перед виходом на маршрут

Медогляд водіїв столичного громадського транспорту / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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Помер священник, який був першим хворим із COVID-19 на Тернопільщині.

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На Закарпатті зафіксували першу смерть від коронавірусу.

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Сьогодні о 10 годині ранку для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих свої віртуальні двері відчинить "Всеукраїнська школа онлайн".

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В Україні зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус.

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В Україні з 6 квітня посилюються вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

Зокрема, під час карантину діятиме заборона на:

перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

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Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній з питань COVID-19 в регіонах.

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У Кіровоградській області 5 квітня зафіксували першу смерть від COVID-19.

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У Сумській області 60 відсотків хворих на коронавірус складають жінки.

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Державний протокол лікування хворих на COVID-19 найближчим часом буде розширено переліком нових лікарських препаратів - МОЗ.

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У Тернополі благодійник передав лікарням Тернополя медичне обладнання – 23 монітори пацієнта.

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Сьогодні о 10 годині ранку для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих свої віртуальні двері відчинить "Всеукраїнська школа онлайн".

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05.04.2020

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Новий випадок захворювання на коронавірус і три – одужання зареєстровано у Рівненській області.

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Станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, 37 осіб померли.

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Волонтери Ініціативи Героям Майдану з Варшави, які щороку проводять акцію “Свята без тата”, допомагають українським медикам у боротьбі з коронавірусом.

Волонтери з Варшави збирають допомогу для українських медиків/Фото: Inicjatywa Bohaterom Majdanu, Facebook

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Заклади громадського харчування, які працюють на видачу замовлень з собою, мають забезпечити дотримання соціальної дистанції у чергах, нагадує МОЗ.

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У Чернігівській області помер хворий на коронавірус пацієнт, який напередодні намагався втекти з лікарні.

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За два тижні карантину кількість вакансій на українському ринку праці скоротилася на 34%.

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Ціни на продукти харчування надалі зростають, однак, за останній тиждень ажіотаж послабився. Найвищими темпами надалі дорожчають овочі борщового набору, крупи, особливо гречка, та цитрусові.

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Братії Києво-Печерської Лаври проводять тестування на наявність COVID-19, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян.

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У реанімації Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей, в яких підозрюють коронавірус. Їхній стан - середньої тяжкості.

* * *

У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме попри запроваджений урядом карантин.

* * *

На Львівщині помер перший пацієнт, у якого зафіксували коронавірусну інфекцію.

* * *

У рамках посилення карантинних заходів із 6 квітня між областями працюватимуть контрольно-пропускні пункти, які діятимуть за новими правилами, у тому числі здійснювати не тільки перевірку документів, а й температурний скринінг.

* * *

Минулої доби найбільше нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому районі, однак найбільше хворих на COVID-19 - у Печерському районі Києва.

* * *

Станом на 07:00 5 квітня у Збройних Силах України зареєстрували три випадки захворювання коронавірусом.

* * *

Підозри на коронавірусну хворобу зареєстровані в кожній з областей, Миколаївська область єдина, де не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

* * *

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні до апарату штучної вентиляції легень підключені 18 хворих на COVID-19.

* * *

Першу пацієнтку, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, виписали з обласної інфекційної лікарні. Двічі тести ПЛР COVID-19 показали у неї негативний результат.

* * *

Станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

* * *

Кабінет міністрів України доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування самотніх громадян похилого віку, які перебувають на самоізоляції.

* * *

МЗС: На цей час відомо про 170 громадян України, які проходять лікування від COVID-19 у 20 країнах світу.

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04.04.2020

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При в'їзді до Києва водії та пасажири транспортних засобів проходитимуть обов'язкову термометрію.

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У Рівненській області зареєстровано п’яту смерть від COVID-19.

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У Запоріжжі силами поліції та Національної Гвардії вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту на острів Хортиця.

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За останню добу на Тернопільщині кількість хворих на коронавірус зросла майже на тридцять осіб і сягнула 160.

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Через карантин бюджет Києва втрачає 1 600 мільйонів на місяць, і це ще не остання цифра.

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У містечку Почаїв одразу майже три десятки медиків місцевої лікарні помістили на обсервацію, а медичний заклад зачинили.

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Станом на 22:00 4 квітня в Україні нарахували вжє 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

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Укрпошта запустила сервіс з доставки продуктів першої необхідності

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У Миколаєві запустили чат-бот для протидії домашньому насильству на карантині

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У Києві наразі в наявності є 380 працюючих апаратів штучної вентиляції легень. Через тиждень мають надійти ще 17.

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Мер міста Києва Віталій Кличко проти розміщення людей на обсервацію в центрі міста, бо там може виникнути осередок захворювання.

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Згідно з протоколом лікарів, для померлих від коронавірусу у Києві церемонії поховання скасовані та передбачена кремація.

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На Сумщині третина осіб з підтвердженим зараженням коронавірусом не мають жодних симптомів хвороби.

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У Києві карантин, введений для обмеження поширення коронавірусної інфекції, може за сприятливих умов закінчитися через 2 тижні.

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Всі звернення щодо лікарів та медичних закладів в Україні мають перевірятися. Їм має приділятися особлива увага.

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Міністерство внутрішніх справ України та Національна гвардія України контролюватимуть дотримання правил карантину в публічних місцях.

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Прийняті Постановою №211 нові норми обмежувальних заходів викликали в українців безліч запитань

У Кабміні надали роз’яснення щодо найбільш поширених запитань.

Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?

Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

Чи можна ходити по вулиці без маски?

В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.

Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».

Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?

Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується.

Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски?

Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.

Чи закривають церкви на період карантину?

Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину.

Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки?

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Чи можна ходити по вулиці втрьох?

Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.

В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?

Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, відтак - потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.

А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?

Люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.

Окрім того, Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

Чи можна буде гуляти навколо будинку?

Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.

Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю?

Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.

Чи можна ходити в парк чи сквер?

Ні, відтепер – не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.

Як тепер вигулювати домашніх тварин?

Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

Коли діти знову підуть у школу?

Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи Президента починає працювати проект «Всеукраїнська школа онлайн». Старт трансляції – 6 квітня.

Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?

Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.

Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

* * *

В Україні не буде нестачі продуктів харчування, тож поки потреби в додаткових обмеженнях їх експорту немає.

* * *

Перебувати в масці або в респіраторі на вулиці потрібно через те, що в будь-який момент можна опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».

* * *

Православна церква України станом на зараз не бачить підстав для загальної заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

* * *

У Києві приблизно пів мільйона людей вимушено взяли відпустки за свій рахунок через впроваджені обмежувальні заходи з протидії коронавірусу. І без державної допомоги столична влада не зможе їх фінансово підтримувати.

* * *

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санлікар Віктор Ляшко пояснив, що під час поїздки на Тернопільщину не відвідав Монастириський район тому, що лікарню, де нині майже 100 захворілих коронавірусом, вже забезпечено всім необхідним.

* * *

Центр громадського здоров'я України зазначив, що неправильне використання медичних масок може знизити їхню ефективність та надав рекомендації щодо надягання, носіння, знімання та утилізації масок.

* * *

Під час карантину на КПВВ «Каланчак» на Херсонщині на адмінмежі з Кримом пропускають з окупованої території лише тих, хто має прописку на материку.

* * *

У Рівненській області одужали пацієнти, у яких раніше виявили коронавірус.

* * *

Людям, які знаходяться в самоізоляції, можна виходити на вулицю не частіше двох разів на тиждень.

* * *

У Запорізькій області одужало 6 пацієнтів з COVID-19, а загалом тут коронавірус діагностували у 31 людини. За останню добу додалось 3 нових випадки.

* * *

У Київській області офіційно підтверджено 77 випадків захворювання на COVID-19.

* * *

Наразі в Україні у 78 дітей виявили коронавірус.

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Якщо Україна не буде вживати жорсткіших карантинних заходів, то пік захворювання в Україні може бути 14-15 квітня.

* * *

У столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

* * *

В Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19.

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Держава замовила у вітчизняних виробників два мільйони ПЛР-тестів на коронавірус, заявив заступник керівника ОП, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко

* * *

Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен передала Державній службі з надзвичайних ситуацій оснащення на загальну суму 175 тисяч євро.

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Посольство України в США встановило контакт з офісом компанії Tesla, засновник якої Ілон Маск запропонував забезпечити лікарні різних країн апаратами штучної вентиляції легень.

* * *

У березні спостерігалося значне зростання кількості та обсягів онлайн-переказів з закордону від українських заробітчан. Експерти пов'язують це у тому числі з пандемією.

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На Херсонщині за добу підтвердили чотири нові випадки коронавірусу. Три з них удалося виявити завдяки тому, що в області перевіряють методом ПЛР усіх хворих на пневмонію.

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Влада Чернівецької області у зв'язку з карантином закликає людей залишатися вдома від 13:00 4 квітня - до ранку понеділка.

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Міжнародна організація з міграції (МОМ) надасть допомогу Україні у боротьбі з пандемією коронавірусу.

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Один із працівників невеликого київського науково-дослідного підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", захворів на коронавірус, він перебуває на лікуванні.

03.04.2020

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 31 новий випадок захворювання на Covid-19. Водночас троє мешканців регіону, серед яких дві дитини, одужали, отримавши другий негативний результат тесту.

* * *

За останню добу у Монастириському районі Тернопільської області кількість хворих на COVID-19 сягнула 95 осіб.

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Кабінет міністрів опублікував постанову № 247 «Про особливості надання житлових субсидій», яка регулює пордок їх надання під час карантину.

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В Україну з Китаю загалом прибули 5 літаків із медичним вантажем для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

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Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українські медики змінили алгоритм діагностики коронавірусу.

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Національна служба здоров’я України уклала договори з усіма 18 інфекційними лікарнями країни, на їхнє фінансування у Програмі медичних гарантій передбачено понад 333 мільйони гривень.

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Cтаном на 22:00 3 квітня в Україні ПЛР-дослідженням лабораторно підтверджено 1072 випадки коронавірусної інфекції, із них 27 - летальні.

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Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує, що за нинішніх темпів поширення коронавірусної інфекції пік захворювань може сягнути орієнтовно 14 квітня.

* * *

Звернення Президента Володимира Зеленського щодо забезпечення медичних працівників засобами захисту в Україні

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Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством культури випустили рекомендації з протидії коронавірусу іншими мовами.

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На виїзді з Дніпропетровської області біля села Могильов працівники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області облаштували ізольоване містечко для обсервації у разі потреби 130 осіб.

* * *

У Херсоні, де підтверджені ще два випадки захворювання на COVID-19, міська влада обіцяє запровадити більш жорсткі карантинні заходи.

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У столиці почали працювати мобільні бригади, що тестують киян на COVID-19 вдома.

* * *

Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції посилити патрулнеювання громадських місць та забезпечити контроль за дотриманням обсервації.

* * *

Уряд визначив перелік осіб, кому потрібна самоізоляція:

особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;

особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

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В Україні за порушення правил карантину складено 3566 адміністративних протоколів, з них 153 за порушення режиму самоізоляції. За результатами розгляду судами накладено штрафи на загальну суму понад 272 тисячі гривень.

* * *

Уряд визначив коло осіб, котрі підлягають обов’язковій госпіталізації до обсерваторів на 14 днів.

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Дмитро Разумков продовжив дію обмежень у Раді до кінця карантину.

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Кабінет міністрів до 24 квітня 2020 року заборонив відключати електроенергію водоканалам і шахтам.

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Кабмін зобов'язав працівників торгівлі, банків, аптек, спеціальних магазинів зв’язку та телекомунікацій і закладів з їх ремонту запровадити захист очей та обличчя, а також надавати відвідувачам такі засоби, в тому числі самостійно виготовлені маски

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Уряд доручив ОДА обмежити виїзди з областей.

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В Україні заборонили відвідувати будинки для літніх та інтернати до 24 квітня.

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Кабмін встановив нові обмеження на перевезення громадським транспортом пасажирів у межах кількості сидячих місць та уточнив перелік установ, працівники яких мають право користуватися таким транспортом.

* * *

Президент провів нараду щодо безпеки українців під час Великодніх свят.

* * *

Прем'єр-міністр України оприлюднив перелік додаткових заходів із запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби, які будуть діяти із 6 по 24 квітня в Україні.

* * *

У столичних лікарнях на сьогодні - 380 апаратів штучної вентиляції легень, які є в хорошому стані, ще 60 апаратів ШВЛ чекають ремонту.

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Уже 189 осіб в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. За минулу добу захворіли ще 28 людей, двоє з них померли.

* * *

Кабінет міністрів затвердив список додаткових обмежень у рамках карантину:

Уряд ухвалив рішення про заборону ходити по вулицях більше, ніж по двоє осіб, за винятком тих, хто супроводжує дітей.

В уряді розраховують, що за три тижні ті, хто зараз є хворіє на COVID-19, вже одужають, тому можна буде розпочати послаблення карантинних заходів.

На час карантину промисловість і критична інфраструктура не зупиняються.

На кордоні залишать працювати лише 21 пункт пропуску.

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У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують пікове зростання коронавірусної хвороби в Україні найближчим часом.

* * *

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків

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В Україну за добу повернулися майже 7,2 тисячі громадян.

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов переконаний: для того, щоб у нас не повторився італійський сценарій поширення коронавірусу, потрібно посилення карантину. "Іншого шляху просто не існує”, - заявив Степанов.

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У Чернівецькій області підтвердили 28 нових випадків Covid-19, у тому числі у трьох дітей та чотирьох медпрацівників.

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В Україні створено 547 мобільних бригад, які за рішенням сімейного лікаря або фахівців екстреної медичної допомоги на місці відбиратимуть зразки біологічного матеріалу на Covid-19.

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Посольство України в США звернулося до глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска з проханням передати нашій країні апарати штучної вентиляції легень.

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МОЗ розподілить по областях препарат “Плаквеніл”, який планується використовувати при лікуванні Covid-19.

02.04.2020

У Харкові паркувальники пішли на карантин – за паркування автомобілів ведено безготівкову оплату.

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Станом на 22 год 31 березня в Україні зареєстровано 897 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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З початку карантину до України повернулися близько 160 тисяч громадян

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У Києві поки не відкриватимуть перукарень та салонів краси

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Уряд працює над програмою створення "швидких робочих місць" - Шмигаль

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Кабінет міністрів на позачерговому засіданні схвалив постанову, якою забороняється до 1 липня експортувати гречку.

* * *

У Житомирі підприємство «Ферпласт Україна», яке виготовляє товари для тварин, переобладнало один із цехів для пошиття захисних масок.

* * *

В Україні сплеск безробіття, пов'язаного з карантином у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу, очікується у другій половині квітня.

* * *

У майже 80% українців, які є найнятими працівниками, поки не виникало проблем із роботою за період карантину.

* * *

Більшість українців зараз турбує здоров'я близьких і ціни на продукти.

***

Більша частина українців побоюється більше економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

***

У Києві визначили лікарні для прийому "другої хвилі" хворих із коронавірусом.

Відтак, до "другої хвилі" увійшли:

КНП "Олександрівська клінічна лікарня м.Києва" (перепрофілювання інших корпусів);

КНП "Київська міська клінічна лікарня №3";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №4" (перепрофілювання відділень);

КНП "Київська міська клінічна лікарня №5";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №6";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №8";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №10";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №17". До "першої хвилі" увійшли сім лікарень (3 – для дорослих, 2 – для дітей, 2 – для вагітних):

КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва";

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 4";

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9";

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1";

КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня";

КНП "Київський міський пологовий будинок № 3";

КНП "Київський міський пологовий будинок № 5".

***

Міністерство охорони здоров'я затвердило єдиний протокол лікування коронавірусу на основі досвіду інших країн.

***

Майже половина українців вважають, що влада неуспішно протидіє епідемії коронавірусу.

***

За порадою науковців Івано-Франківського національного медичного університету на Прикарпатті вирішили застосовувати для допомоги хворим з COVID-19 дихальні апарати СІПАП.

***

У Києві функціонує Моніторинговий центр контролю за дотриманням самоізоляції хворими в легкій формі, що лікуються вдома та контактерами з хворими. А також – правил обсервації людьми, які повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19.

***

В міжнародному аеропорту м.Сямень завершено завантаження на літак понад 100 куб. метрів засобів медичного захисту для громадян України.

***

Поширювана у батьківських та вчительських групах інформація про продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня та скасування зовнішнього незалежного оцінювання не відповідає дійсності.

***

У Житомирській міській ОТГ на Великодні свята та поминальні дні закриють кладовища, припинять рух громадського транспорту, а богослужіння транслюватимуть на телебаченні, аби запобігти масовому скупченню людей та розповсюдженню коронавірусу.

***

Школи самі визначать, як проходитиме навчання під час карантину.

«У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь світ, ми бачимо, наскільки важлива автономія шкіл та вчителів, що прописана у новому Законі "Про повну загальну середню освіту”. Дистанційне навчання у школах відбувається по-різному. І тому саме школи повинні визначати, як вони завершать цей навчальний рік, що потрібно підтягнути та вдосконалити, на чому акцентувати увагу. Ми даємо таку можливість, адже вони краще знають свої особливості, учнів та вчителів. І стандартизований підхід до всіх тут не спрацює», – підкреслила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

***

За порушення режиму самоізоляції оштрафовано 130 громадян України, які повернулися з-за кордону.

***

Уряд розширив список установ, які можуть працювати під час карантину.

Так, під час карантину дозволено:

продаж запчастин для транспортних засобів, в тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;

продаж добового молодняка свійської птиці;

функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Також уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень, зокрема:

працювати аптекам цілодобово;

допускати відвідувачів до торгових залів не лише у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, а й з дотриманням 1,5 метрової відстані між особами тощо.

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Науковці Сумського державного університету розробили локальний клінічний протокол лікування пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19.

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Міський голова райцентру Монастириська на Тернопільщині, де зареєстровано вогнище коронавірусної інфекції, звернувся до обласної та центральної влади та правоохоронців з проханням втрутися в ситуацію, оскільки вона ускладнена не лише через COVID-19, але й панічні настрої.

***

Нову коронавірусну інфекцію підтверджено у 57 дітей в Україні.

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Уроки за цим розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал МОН

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У Києві дванадцять пацієнтів, більша частина, яких лікувалася в Олександрівській лікарні, вже одужали від COVID-19.

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Фельдшери та водії швидкої, як і лікарі, отримають відповідні надбавки.

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На Київщині зафіксували 64 випадки коронавірусу, три - летальних.

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В Україні забезпечать вітчизняними тестами на коронавірус усі лабораторії, які їх потребують, планується, що серійне виробництво тестів почнеться наступного тижня.

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МОЗ назвало умову відкриття ринків місцевою владою.

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Головний санлікар роз’яснив, чому маска краще респіратора

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Серед 804 українців, у яких на сьогодні лабораторно підтверджено коронавірусне захворювання, - 26 медичних працівників та 20 дітей.

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Станом на ранок 2 квітня в Збройних силах України виявлено одного хворого на COVID-19, на ізоляції – 140 осіб.

***

У Чернівецькій області серед інфікованих COVID-19 є 10 медичних працівників.

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В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

***

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки зарано говорити про пом’якшення обмежувальних заходів у столиці.

***

Станом на 1 квітня в установах виконання покарань та СІЗО випадків коронавірусу не зареєстровано, інформує Мін'юст.

* * *

У зв'язку з карантином Бердянська філія ДП "Адміністрація морських портів України" переходить на чотириденний робочий тиждень.

* * *

У Чернівецькій області підтвердили 39 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом кількість хворих сягнула 143.

* * *

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ МЕШКАНЦЯМ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ?

Громадянам, які проживають у багатоквартирних будинках, варто уникати скупчень людей у ліфтах і під’їздах.

Подбайте про дезінфекцію дверей, поручнів, кнопок. Якщо ви все-таки опинилися в ліфті не самі, забезпечте максимально можливу дистанцію між сусідами.

Можна також роздрукувати наліпки-підказки, які розмістити на підлозі у ліфті. Це допоможе людям тримати дистанцію і знизить ризик інфікування.

Джерело: МОЗ

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Херсон закривається на карантин, на в’їздах до міста встановлять п'ять блокпостів.

01.04.2020

Українські медики підрахували, що лікування пацієнта, хворого на Covid-19, обійдеться у суму від 5 до 10 тисяч гривень.

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За даними ЦГЗ, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19, зафіксовано 20 смертей.

* * *

Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу.

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Мешканці Монастириського району на Тернопільщині заявляють про критичну ситуацію із поширенням у регіоні коронавірусу та незадовільне забезпечення місцевої лікарні і медиків засобами захисту та ліками.

* * *

Усі вантажі з медичними засобами, тестами та засобами індивідуального захисту, які надходять в Україну, рівномірно розподіляються між регіонами, де відповідальність за них несуть керівники обласних державних адміністрацій та мери міст.

* * *

Медичні працівники, зайняті лікуванням хворих з коронавірусом, уже за березень отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

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Президент Володимир Зеленський вкотре закликав українців залишатися вдома під час карантину, наголосивши, що пляжі у них ніхто не вкраде, парки нікуди не зникнуть, а шашлики можуть "вилізти боком".

* * *

Зберігаймо спокій та холодну голову - Зеленський звернувся до українців

* * *

У Донецькій області знову відкриваються продуктові ринки, але за умови виконання всіх обмежень, запроваджених в умовах карантину.

* * *

Кабінет міністрів посилив вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

Зокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня на всій території України, діятиме заборона на:

- перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;

- переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

* * *

Під час час карантину фізичні особи-підприємці можуть вести облік доходів і витрат без використання книги обліку доходів, якщо ведення книги повинно було розпочатися після встановлення карантину.

* * *

Майже 70% українців вважають запроваджений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки.

* * *

АТ "Укрзалізниця" під час карантину здійснила 14 спеціальних рейсів, якими перевезла 7571 пасажира.

* * *

Майже 60% українців вважають, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше ніж на місяць.

* * *

Навіщо здоровій людині носити маску

* * *

Як будуть працювати ринки під час карантину

* * *

Можливе введення надзвичайного стану в Україні підтримали б 49% українців, 43% виступили б проти.

* * *

Учасники щоденної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу розглянули можливість упровадження більш жорстких карантинних заходів.

* * *

Кабмін планує обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні осіб, яким понад 65 років.

* * *

У Тернополі до раніше запроваджених обмежень карантинного режиму додалася вимога не збиратися групами більше двох осіб.

* * *

У Чернівецькій області запровадила особливий режим в'їзду та виїзду.

* * *

Міністерство освіти та науки оприлюднило розклад онлайн-уроків для учнів 5-11 класів, які стартують з понеділка 6 квітня на українських телеканалах та YouTube-каналі Міносвіти.

За класами закріплено такі телеканали:

* * *

Влада складе списки малозабезпечених громадян, яким потрібна фінансова допомога під час карантину.

* * *

Більш ніж половина киян, у яких коронавірус підтвердився за минулу добу, були інфіковані вже в Україні.

* * *

Півтора десятка пасажирів порома, які прибули з Грузії, обстежили в порту Чорноморськ фахівці Лабораторного центру на водному транспорті МОЗ і направили на базу обсервації неподалік Одеси.

* * *

Де “чатує” коронавірус і кому загрожує зараження

Центр громадського здоров'я

* * *

У Києві не відкриватимуть продуктових ринків.

* * *

У столиці підтверджено 132 випадки зараження коронавірусом.

* * *

У кожній області буде визначено пологовий будинок, куди привозитимуть вагітних із коронавірусною хворобою.

* * *

Медичний вантаж, який прибув з Китаю до України 31 березня, вже розподілено по регіонах.

* * *

На цей час в Україні найбільша кількість летальних випадків унаслідок COVID-19 реєструється у хворих з цукровим діабетом.

* * *

Тестування на коронавірус медичним працівникам рекомендується лише за наявності симптомів.

* * *

Прикордонники сказали, коли скасують обмеження на перетин КПВВ у зв’язку з протиепідемічними заходами.

* * *

Медична допомога хворим на коронавірус у комунальних закладах охорони здоров'я має бути безоплатною.

* * *

В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

* * *

Міністр соцполітики Марина Лазебна зустрілася з представниками Товариства Червоного Хреста та обговорила питання співпраці під час карантину через COVID-19.

* * *

На Тернопільщині правоохоронці виявили незаконну торгівлю одноразовими масками в інтернеті.

* * *

П'ЯТЬ ФАКТІВ ПРО КОРОНАВІРУС, ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ БАТЬКАМ

Міністерство освіти і науки разом з Міністерством охорони здоров’я радять батькам, як діяти в ситуації карантину.

Джерело: МОН

* * *

ПАТ "Укрпошта" розробляє порядок приймання платежів на дому.

* * *

В одній із лікарень Чернівецької області від коронавірусу лікується громадянин Італії.

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31.03.2020

* * *

Через пандемію коронавірусу постраждала третина українських заробітчан у Польщі, вони скаржаться на обмеження і зниження доходів.

* * *

За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров'я - ред.), станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

* * *

Прикордонники очікують на 200 тисяч громадян України, які приїдуть додому на Великдень.

* * *

ЯК УБЕРЕГТИСЯ САМОМУ ТА НЕ ЗАРАЗИТИ ОТОЧУЮЧИХ?

З огляду на досвід японців у боротьбі з пандемією коронавірусу, Такаюкі Міядзава (Університет Кіото, Ветеринарія, імунологія) дав практичні й доступні поради.

● SARS-CoV-2 не є “невідомий вірус”. Він легша версія SARS-CoV-1. Вони дуже подібні між собою. І є багато наукових статей щодо SARS-CoV-1. Тому відомо про заходи протидії. Скоро буде відомо про ліки для Covid-19 також.

● Зараз важливо зупинити поширення. Багато людей не помічають, що вони вже хворі, через відсутність симптомів. Це небезпечно. Передають вірус, не помічаючи. А інші можуть помирати через подібну передачу.

● Треба змінити сприйняття. “Я вже можу бути інфікований/-а”, “Ніколи не можна передавати вірусу”. Треба почати думати так насамперед. Треба зосередитися на тому, як не передати вірус іншим, а не на тому, як не захворіти на вірус.

● Вірус передається кашлем, слиною, диханням. Звичайним диханням не передається. Кашель і слина передають. Але якщо хворі носять маски, то вони запобігають передачі вірусу іншим.

● Дихайте носом, а не ротом. Не дихайте ротом глибоко. Якщо вірус помножиться в глибині твоїх легенів, то вже кінець.

● Здебільшого вірус передається руками. Коли виходиш з дому, не треба торкатися до очей, носа, губів і рота. Якщо доведеться торкнутися, то помий руки спочатку. Якщо немає умивальника, то варто мити руки антисептиком або терти вологими серветками, або мокрою серветкою. Якщо кількість вірусу стає 1/100, то вже його передача малоймовірна.

● Щодо місць, де є скупчення людей, можливо вам страшно, але якщо не дуже шумно – то можна й ходити туди.

● Якщо розмовляєш з кількома людьми, то надівай маску!

● Якщо їси з кимось, мовчи й концентруйся на їжі та смакуй. Розмовляй після їжі вже з маскою.

● Коли повертаєшся додому, мий руки спершу. Якщо є антисептик біля дверей, одразу користуйся. Мий ще ручку дверей.

● Не пий алкоголю. Він сам по собі шкідливий. Крім того, коли п’янієш, говориш активніше.

● Купайся якомога раніше після повернення додому.

● Усе. Ці речі запобігатимуть масовому зараженню.

● Якщо міста буде закрито, то заклади харчування закриються обов’язково. Й інші теж будуть банкрутуватися. Не думай, що це чужа справа.

● І ти також колись захворієш. Щоб урятуватися тоді, харчуйся здоровою їжею. Спи добре. Припини курити.

Джерело: Такаші Хірано/Фейсбук

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На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється нараховувати та стягувати неустойки (штрафи або пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

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У міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) прибув літак, який доправив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

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Близько 15% усіх хворих на COVID-19 в Україні – люди віком від 11 до 30 років. Це свідчить про те, що частина молоді не дослухається до рекомендацій МОЗ України щодо запобіжних заходів від інфікування коронавірусом.

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Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) запустило акаунт “Коронавірус інфо” у соціальних мережах TikTok та Instagram.

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У Харкові створено веб-додаток "ХелпМед", який дає можливість працівникам медичних установ діставатися до місця роботи.

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У Монастириському районі на Тернопільщині за минулу добу на COVID-18 захворіло ще два медики, загалом інфіковано коронавірусом 29 осіб медичного персоналу.

***

На Полтавщині у понад пів тисячі людей закінчилася самоізоляція - всі здорові.

* * *

Спільні наряди представників ЗСУ та Нацполіції патрулюють вулиці Чернігова та окремих населених пунктів області.

* * *

Експрес-тести виявили коронавірус у трьх водіїв львівських автобусів.

* * *

Регіони просять владу допомогти із закупівлею медобладнання.

* * *

Зміни до Державного бюджету України на 2020 рік є не секвестром кошторису, а переорієнтацією ресурсів на фінансування протидії пандемії коронавірусу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

* * *

Всі необхідні медичні засоби захисту з’являться в аптеках найближчим часом – Єрмак.

* * *

На Буковині у п'яти селах та при в'їздах в область встановили блокпости

* * *

Міністерство охорони здоров'я прописало умови роботи продуктових ринків під час карантину, зокрема, на 20 кв. метрах повинен знаходитися лише один відвідувач.

* * *

У Сєвєродонецьку зупинилися усі маршрутки

* * *

Кіберполіція порушила 30 справ за фейки про коронавірус.

* * *

"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня.

* * *

Франківськ закриває в'їзди до міста і просить, щоб блокпости охороняла Нацгвардія.

* * *

Зеленський назвав обов’язкові вимоги для об’єктів обсервації.

* * *

Володимир Кличко закликає українців залишатися вдома під час карантину.

* * *

У Чернівецькій області семеро хворих на коронавірус перебувають у тяжкому стані. Ще двоє "важких" пацієнтів лежать із підозрою на COVID-19.

АМКУ закликає фармкомпанії та ТБ не рекламувати "ліки від коронавірусу".

* * *

У Києві почали тестувати на коронавірус всіх пацієнтів із діагнозом запалення легенів.

* * *

У Київській області зафіксовано 52 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

* * *

У Вінниці розробили перший в країні власний протокол лікування коронавірусу

* * *

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило алгоритм надання медичної допомоги хворим на COVID-19

* * *

З 1 квітня Міністерство охорони здоров'я України звітуватиме про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані, а також про кількість людей, підключених до апаратів штучної вентиляції легень.

* * *

В Україні підготували 67 тисяч ліжок у 240 закладах охорони здоров'я для хворих на коронавірусну хворобу.

* * *

РНБО створила електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі.

* * *

Станом на 10 ранку 31 березня в Україні зареєстровано 549 хворих на COVID-19.

* * *

На Львівщині одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус.

* * *

Пасажира авіарейсу «Доха-Київ», який перебував на обсервації в готелі «Козацький», госпіталізували з підвищеною температурою.

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За кордоном від коронавірусу лікуються 30 громадян України.

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В усіх областях України рятувальники облаштували тимчасові пункти прийому хворих на COVID-19.

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Шмигаль: Поданий Урядом проєкт бюджету — це необхідний крок для подолання коронавірусу.

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У разі загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус, хворих у столиці можуть розмістити в Міжнародному виставковому центрі.

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30.03.2020

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У Чернівецькій області підтвердили ще 15 випадків зараження COVID-19, а один пацієнт одужав від коронавірусу.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заявляє, що Україна виготовляє пів мільйона медичних масок щодня, але їх поки що недостатньо, тому частину доводиться завозити з-за кордону.

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Речник МВС Артем Шевченко наголошує, що відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку або деінде в дозволеному місці не є підставою для штрафу.

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За останню добу у Монастириському районі на Тернопільщині кількість хворих на коронавірус сягнула 58, в тому числі 27 медиків та один вчитель.

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В Україні станом на 22.00 понеділка, 30 березня, офіційно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом, 13 летальних.

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Кого мають обов'язково госпіталізувати під час карантину

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У Тернополі ті, хто приїхав з-за кордону і не мають можливості самоізолюватися вдома, можуть зробити це у лікарняних палатах.

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У Рівненській області за допомогою 3D-принтерів розпочинають виробництво захисних масок-екранів для медиків.

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В України карантинний режим щодня забезпечують близько 18 тисяч правоохоронців – 14,6 тисяч поліцейських та майже 3,3 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.

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В морських портах України діє заборона залишати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України.

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Через поширення коронавірусу в українських містах запрацювали блокпости. Цілодобово там чергуватимуть представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики, які проводитимуть температурний скринінг громадянам, перевірятимуть документи та з’ясовуватимуть причину приїзду.

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Українці, котрі втратили роботу в період карантину, можуть скористатися програмою субсидій у спрощеному порядку.

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В Україні з’явилися тимчасові пункти скринінгового медичного сортування хворих на COVID-19.

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Київщина отримала другу партію засобів індивідуального захисту для медичних працівників.

Київщина отримала другу партію засобів захисту для медиків/Фото: Київська ОДА

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ДПСУ уточнює перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн, де можна перетнути кордон автотранспортом.

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: «Сеньківка- Веселівка», «Нові Яриловичі-Нова Гута» «Славутич-Комарин»;

у Київській області: «Вільча-Олександрівка»;

у Житомирській області: «Виступовичі-Нова Рудня»;

у Рівненській області: «Городище-Верхній Теребежів», «Прикладники-Невель»;

у Волинській області: «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка».

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: «Рава-Руська-Гребенне» та «Краковець-Корчова»;

у Волинській області: «Ягодин-Дорохуськ».

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: «Малий Березний-Убля», «Ужгород-Вишнє-Нємецьке».

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тісабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Чоп (Тиса)-Захонь».

На кордоні з Румунією:

у Закарпатські області: «Дякове-Халмеу»;

у Чернівецькій області: «Порубне-Сірет».

На кордоні з Молдовою:

у Одеській області: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче-Тудора», «Рені-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирне»;

у Вінницькій області: «Могилів-Подільський-Отач»;

у Чернівецькій області: «Мамалига-Крива».

На кордоні з Росією:

у Харківській області: «Чугунівка-Вериговка», «Плетенівка-Шебекіно», «Гоптівка-Нехотєєвка»;

у Сумській області: «Велика Писарівка-Грайворон», «Юнаківка-Суджа», «Бачівськ-Троєбортне»,«Катеринівка-Крупець»;

у Чернігівській області: «Грем‘яч-Погар», «Сеньківка-Нові Юрковичі»;

у Луганській області «Мілове-Чертково», «Просяне-Бугайовка», «Танюшівка-Ровеньки».

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Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я України. Голосів за призначення Максима Степанова на цю посаду не вистачило.

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Верховна Рада 312 голосами ухвалила проєкт закону № 3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).

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Мер Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома, а не порушувати карантин виходячи великими компаніями на пікніки та влаштовуючи "аншлаги" на дитячих майданчиках.

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Верховна Рада ухвалила закон №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

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Сьогодні в’їзди та виїзди зі столиці не закриті, однак блокпости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень, на них чергує поліція та представники муніципальної варти.

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У Києві зафіксовано 102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Двоє киян вже вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні.

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Міністерство охорони здоров'я створить онлайн-платформу, на якій лікарі зможуть проводити консультації стосовно конкретних випадків захворювання на COVID-19.

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На поточному тижні Міністерство охорони здоров'я надасть лікарям рекомендації стосовно нових підходів у лікуванні COVID-19 з урахуванням досвіду інших країн.

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Окупаційна влада в ОРДЛО та в Криму приховує реальну ситуацію із поширенням коронавірусу серед місцевого населення.

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В Україні вже створено 567 мобільних бригад лікарів, які виїжджатимуть на виклики додому до людей з підозрою на коронавірусну хворобу Covid-19.

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В Україні визначено 240 лікарень, які першими прийматимуть хворих на коронавірус.

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У Верховній Раді зареєстрований проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (Covid-19)".

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В Україні зафіксовано вже 480 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 станом на 10:00 30 березня. 11 летальних випадків, 6 пацієнтів повністю одужали.

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Стан мешканки Генічеська, у якої єдиної в Херсонській області наразі підтверджено коронавірус, медики оцінюють як задовільний.

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КУДИ ДЗВОНИТИ, ЯКЩО ЛІКАРІ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ РОБИТИ ТЕСТ НА КОРОНАВІРУС?

Лікарі повинні діяти відповідно до алгоритмів, які прописані в стандарті надання медичної допомоги.

В стандарті є чіткі критерії, за якими люди підпадають під підозру на коронавірусну інфекцію. Якщо у них є ознаки гострого вірусного захворювання, їм повинні проводити тест на COVID-19.

МОЗ просить про випадки відмови від проведення дослідження на коронавірусну інфекцію, за наявності симптомів та підпадання під визначений випадок, повідомляти на гарячу лінію вашої області.

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За останню добу у Монастириському районі на Тернопільщині кількість хворих на коронавірус сягнула уже 47 пацієнтів, в тому числі 25 медиків.

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Приватні медзаклади зобов'язані надавати допомогу хворим на коронавірус — МОЗ

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МОЗ визначило перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19: передбачено 240 медичних закладів по Україні для госпіталізації пацієнтів, чий стан погіршується.

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На Одещині з понеділка, 30 березня, почнуть функціонувати 26 карантинних постів.

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29.03.2020

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На Донеччині — чотири нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, всі у мешканців Маріуполя.

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У Чернівецькій області ще в 16 осіб підтвердили інфікування Covid-19 та одна людина вилікувалась від цієї хвороби.

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Уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

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Станом на 22:00 29 березня в Україні нарахували вже 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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Зеленський: наразі вирішується питання щодо українців, які не встигли повернутись додому до 28 березня, і кожну локацію для їх обов’язкової обсервації підготують у відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я.

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Президент України Володимир Зеленський закликав громадян дотримуватися правил карантину, тому що 25-50 % одночасно хворих на Covid-19 вітчизняна медична система не витримає.

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У ще одного народного депутата виявлено Covid-19 - це член фракції "Слуга народу" Володимир Ватрас.

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В Україні серед хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 діти віком до 10 років становлять 5,4%.

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Наступного тижня очікується прибуття в Україну ще кількох літаків з медичними товарами, необхідними для подолання Covid-19.

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В аеропорт «Бориспіль» прибув вже другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції та військових.

Літак з Китаю у Борисполі / Фото: Офіс Президента та Кирило Тимошенко

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Міський голова Дніпра Борис Філатов напередодні Великодня запропонував пекарям і підприємцям напекти пасок , які б священнослужителі централізовано освятили.

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Міністерство охорони здоров'я оновило стандарт надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

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Уже 82 особи в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на Covid-19.

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У неділю, 29 березня, евакуаційним потягом із Москви до Києва прибули понад 700 українців.

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Всесвітня організація охорони здоров'я випустила оновлення щодо механізмів передачі коронавірусної хвороби.

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За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом у країні підтверджено 418 випадків Covid-19.

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У Києві проводять інспекції та каратимуть за порушення карантину. Карантин - це не канікули і не відпустка з шашликами. За порушення протиепідемічних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Розмір штрафу становить від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (неоподатковуваний мінімум - 17 гривень).

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МОЗ нагадує:

- Карантин - це не канікули;

- Зараз не час для розваг у громадських місцях, пікніків чи зустрічей з друзями;

- Самоізоляція - найефективніший спосіб уберегтися.

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Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви готова на період карантину передати для проживання медиків приміщення Духовної семінарії, повідомив мер Руслан Марцінків.

28.03.2020

У Рівненській області підтвердили другу смерть унаслідок зараження коронавірусом.

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У Монастириському районі Тернопільської області коронавірусом заразилися 24 медичні працівники.

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За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів загалом в Україні підтверджено 356 випадків Covid-19, дев'ять - летальних.

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Вінниця обмежила в’їзд у місто.

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Закритий кордон: з яких країн можна дістатися України на авто?

З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.

Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17.00 до 01.00.

Рух територією Австрії можливий з 17.00 до 01.00.

Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.

До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В'їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.

З Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі – через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби: http://www.customs.gov.ua/?p=533

З Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь.

З Сербії можливий транзит через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити Міністерство закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

Джерело: МЗС

* * *

Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулась до Державної комісії, з пропозицією ввести на території Буковини особливий режим в'їзду та виїзду.

* * *

Перший виявлений у Чернігівській області пацієнт з коронавірусною інфекцією останнім часом контактував із понад сотнею людей у своєму селі та сусідньому.

* * *

На всіх блокпостах Луганщини встановили карантинні пункти.

* * *

Дешеві антисептики в аптеках можуть з'явитися після того, як Верховна Рада ухвалить законопроєкт, який передбачає скасування акцизу на технічний спирт - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

* * *

Село Комарівка Борзнянського району Чернігівщини визнано осередком спалаху інфекційної хвороби, спричиненої коронавірусом.

* * *

Суми посилюють карантинні заході - відтепер мешканцям міста без крайньої потреби заборонено виходити зі своїх помешкань.

* * *

Міністерство закордонних справ України інформує, що перетнути кордон із Білорусі до України можна через автомобільні пункти пропуску.

* * *

На Херсонщині, де виявлений один випадок захворювання на коронавірус, на самоізоляції та під особливим наглядом медиків загалом перебувають 890 осіб.

* * *

Міністерство охорони здоров’я вживає заходів для збільшення кількості медиків, які будуть надавати допомогу хворим на Соvid-19. Зокрема, фахівців провідних медичних установ планують залучати для допомоги областям.

* * *

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації не ухвалював рішення щодо обмеження в’їзду до Києва, поки вибірково буде здійснюватися термометрія на в’їздах - КМДА.

* * *

У штабі Об'єднаних сил дали роз'яснення, кому дозволено перетинати межі Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей через поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Перетин межі областей дозволено:

особам, які є перевізниками продуктів харчування, промислових товарів та товарів першої необхідності та забезпечують життєдіяльність цивільного населення;

особам, які є представниками підприємств та організацій, що надають послуги зв’язку, на службовому автотранспорті;

особам, які зареєстровані на території інших областей України та працюють на підприємствах, розташованих на території Луганської та Донецької областей, або навпаки;

медичним працівникам, які в разі необхідності, залучатимуться до надання допомоги з ліквідації наслідків спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

працівникам засобів масової інформації, за наявності акредитації для роботи в районі операції Об’єднаних сил;

представникам міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ;

представникам органів військового управління, військових частин, баз зберігання, які здійснюють забезпечення продовольством та матеріально-технічними засобами в районі проведення ООС;

особам які здійснюють логістичне забезпечення підрозділів та служб включених до складу ООС.

* * *

Позафракційний народний депутат Ганна Скороход повідомила, що у неї підтвердили зараження на коронавірус Covid-19.

* * *

За останню добу перед закриттям кордону в Україну повернулися 37,3 тис. українців, пасажиропотік збільшився майже вдвічі.

* * *

На Харківщині підтверджено перший випадок коронавірусу – у людини, яка нещодавно повернулася з-за кордону.

* * *

Вже 74 особи в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

* * *

В Україні станом на ранок 28 березня лабораторно підтверджено 311 випадків COVID-19. З них 8 виявилися летальними (3 нових за останню добу). Водночас 5 пацієнтів одужало (4 дорослих і 1 дитина).

* * *

Монастириський район на Тернопільщині став епіцентром захворювання на коронавірус в області - зафіксовано вже 35 хворих осіб.

* * *

У Чернігівській області зафіксовано перший випадок коронавірусу.

* * *

Лабораторний центр МОЗ в Одеській області зареєстрував шостий позитивний результат дослідження на Covid-19.

* * *

Україна закрила кордон

Посольства та Генеральні консульства в усьому світі надаватимуть таку підтримку:

вирішуватимуть питання прострочених документів/дозволів/віз на перебування в іноземній країні;

співпрацюватимуть з правоохоронними органами країни перебування для захисту законних інтересів громадян у разі їх порушення;

інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;

інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;

консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони вашого здоров’я (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);

опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих наших громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;

налагоджуватимуть зв’язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.

* * *

Актуальні питання щодо закриття кордону

1. Чи будуть здійснюватись ті рейси після 27 березня, які вже були підтверджені, і на які продані квитки?

За повідомленням Міністерства інфраструктури України, всі літаки, які вилетіли 27 березня для здійснення рейсів, зможуть завершити рейси.

МЗС також звертається до всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, з проханням не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де є можливість продовжити перебування.

Також у громадян залишається можливість в’їхати на територію України автомобільним транспортом, де це дозволено.

Якщо ви можете дістатись пішки до пунктів пропуску, Державна прикордонна служба організовуватиме перетин державного кордону транспортом у співпраці з органами місцевої влади.

Для побудови маршруту, будь ласка, скористайтесь картою на сайті Державної прикордонної служби України

2. Що мені робити, якщо я купив/ла квиток на рейс, що планувався на дати пізніше 27 березня?

Для відшкодування вартості квитків на рейси, які не можуть бути здійснені через тимчасове припинення пасажирського сполучення з Україною, будь ласка, зверніться до відповідних авіакомпаній.

3. Чи розглядається можливість організації додаткових рейсів в Україну для тих, хто не встиг скористатись можливістю повернутись до 27 березня?

У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні можливість організації додаткових рейсів залежатиме виключно від епідемічної ситуації всередині країни та можливості МОЗ забезпечити належні карантинні заходи для всіх, хто прибуватиме такими рейсами.

Уряд України докладатиме максимум зусиль, аби за першої можливості допомогти громадянам України повернутись додому.

4. Чи можна буде виїжджати за кордон з України після 27 березня?

Рішенням уряду відправлення всіх пасажирських рейсів з України з туристичною метою заборонене з 24 березня.

Крім того, МЗС України наполегливо рекомендує громадянам України утриматись від будь-яких поїздок за кордон у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У разі наявності невідкладної потреби у виїзді за кордон це можна зробити через наявні пункти пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Для отримання інформації щодо режиму роботи таких пунктів пропуску необхідно заздалегідь звернутись до Державної прикордонної служби України.

5. Чи можу я повернутись в Україну автомобілем після 27 березня?

Так, ви можете на авто перетнути державний кордон України на в’їзд. Аби перевірити, який пункт пропуску надає таку можливість, скористайтесь оперативною інформацією на інтерактивній мапі пунктів пропуску

МЗС веде постійні перемовини з країнами Європейського Союзу та сусідами для забезпечення вашого вільного транзиту їхньою територією до України.

6. Чи можна повернутись в Україну пішки?

Якщо ви можете дістатись пішки до пунктів пропуску, Державна прикордонна служба організовуватиме перетин державного кордону транспортом у співпраці з органами місцевої влади.

Адреси та режим роботи пунктів пропуску можна перевірити на інтерактивній мапі на сайті Державної прикордонної служби України.

7. Як я можу дістатись свого дому з аеропорту «Бориспіль» або з пункту перетину кордону України?

Для отримання інформації, як можна дістатись будь-якого пункту призначення всередині України, звертайтесь до Міністерства інфраструктури.

8. Чи потрібно мені проходити тестування та дотримуватись режиму самоізоляції, коли я повертаюсь додому:

Всі рейси наразі приймаються в карантинному терміналі аеропорту “Бориспіль”, де працюють епідеміологи. Всі громадяни, які прилітають, проходять експрес-тести на COVID-19, кожному з них повідомляють про необхідну самоізоляцію протягом 14 днів.

Інструкцію від МЗС України та МОЗ України для тих, хто повертається з-за кордону та повинен дотримуватись режиму самоізоляції можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Чи будуть випускати іноземних громадян або осіб без громадянства за межі України протягом усього періоду карантину?

Порядок розгляду таких звернень від іноземних громадян не змінюється. Кожен іноземний громадянин має звернутись до посольства своєї країни в Україні та повідомити про свій намір виїхати за межі України та обґрунтувати таку потребу. МЗС розглядатиме кожну таку заяву окремо у взаємодії з посольством відповідної держави для того щоб прийняти оптимальне для заявника і інтересів санітарної безпеки рішення.

Джерело: МЗС

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По всій Україні поліцейські склали більше 2700 адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

* * *

У Чернівецькій області результатами аналізів підтверджено ще 12 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

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У Раді розробили законопроєкт про "жорсткий" карантин на чотири тижні - голова комітету.

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Через поширення коронавірусу Україна з 28 березня зупиняє пасажирський рух через кордон в обидві сторони.

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27.03.2020

В Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Додому вже повернули близько 100 тисяч українців - міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він також повідомив, що після закриття регулярного сполучення з 28 березня, до України пропустять лише розпочаті ще 27 березня рейси та маршрути.

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Зеленський - про позачергову Верховну Раду, маски та підтримку громадян і бізнесу в умовах карантину.

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Кабінет міністрів і Президент не вносили до Верховної Ради ініціативи щодо запровадження надзвичайного стану в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу - Разумков.

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Аби прискорити оформлення громадян України на в’їзд в Україну на кордоні з Польщею та розвантажити цей напрямок, прикордонники прийняли безпрецедентне рішення – відкрити піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краківець".

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У Вінниці на Covid-19 захворів лікар Подільського регіонального центру онкології.

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Рекомендації мешканцям багатоквартирних будинків на час карантину

Джерело: Мінрегіон

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На Дніпропетровщині один чоловік одужав, а троє захворіли.

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В Одесу сьогодні доставили з Великої Британії 10 тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу Covid-19.

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На Херсонщині поліція посилила карантинні заходи на блокпостах.

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Поліція заблокувала село на Рівненщині, де померла людина від коронавірусу.

«У селі Тинне Сарненського району проводять посилені заходи з протидії поширенню коронавірусу. Усі 9 осіб, в яких виявили захворювання, – мешканці цього населеного пункту. Після результатів швидких тестів, на виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. До з'ясування обставин – заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту пущено в обхід Тинного», - зазначають в поліції.

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Українська авіакомпанія SkyUp Airlines скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня у зв’язку з рішенням уряду про запровадження надзвичайної ситуації.

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Міністерство охорони здоров'я закликає облдержадміністрації запустити сервіси замовлення ліків онлайн.

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У Запоріжжі вживають заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Комунальники миють зупинки громадського транспорту та центральні дороги міста.

У Запоріжжі дезінфікують вулиці та зупинки транспорту / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

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На час карантину Львівська міська рада вирішила звільнити підприємства малого та середньго бізнесу від орендної плати за комунальні приміщення та елементи благоустрою, а також - від сплати туристичного збору і коштів за зовнішню рекламу.

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З п’ятниці, 27 березня, роботу громадського транспорту Чернігова переведено у режим спецперевезень, пасажирів впускають лише за тимчасовими посвідченнями.

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З боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей запроваджується обмеження щодо перетину лінії проведення ООС з 8:00 28 березня на період карантинних заходів в країні.

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З наступного тижня Львівська обласна держадміністрація спільно з ІТ Кластером запускає масове тестування населення на коронавірус.

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В уряді спростили надання субсидій для людей, які втратили роботу через карантин, і тепер цю послугу можна отримати онлайн.

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У Київській області офіційно підтверджено 32 випадки захворювання на коронавірус.

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Аеропорт «Бориспіль» продовжує приймати евакуаційні рейси з українцями.

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Другий випадок захворювання на коронавірус у місті Тернопіль лабораторно підтверджено. Обидва інфікованих перебувають на самоізоляції.

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Захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, зокрема у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

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Закордонні дипломатичні установи України розгортають спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону цієї ночі залишаться поза межами Батьківщини.

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У Києві експрес-тестами на Covid-19 протестовано понад 1,5 тисячі киян.

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У Києві створять єдину базу потенційно хворих на Covid-19 і їхніх контактних осіб.

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Податок за землю можна не сплачувати з 1 березня по 30 квітня 2020 року лише за ті ділянки, які використовуються у господарський діяльності.

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У Кабміні пояснили українцям, що дозволено, а що заборонено до 24 квітня у рамках ухвалених 25 березня рішень щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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У шести прихожан церкви з Радомишля експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат, але аналізи передали на додаткове лабораторне дослідження.

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“Наразі ми в надзвичайній ситуації, сформовано зовсім інший перелік, який сформували в НСЗУ, і він сформований саме по визначенню закладів охорони здоров'я, які готові надавати допомогу тяжким хворим, а також хворим середньої тяжкості, і вони визначаються за іншими критеріями — за наявністю спеціалістів, за наявністю обладнання, яке потрібне для проведення реанімаційних заходів”, - сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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У Києві лабораторно підтверджено вже 55 випадків коронавірусу.

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У Вінниці обстежують на наявність Сovid-19 двадцять одну пацієнтку пологового будинку №2, де працювала перша у місті хвора на коронавірус. У закладі оголошено карантин.

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У Коростені на Житомирщині 4 служби таксі вранці та ввечері безкоштовно підвозитимуть працівників медичних закладів.

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Станом на ранок 27 березня епідеміологічна ситуація в Збройних Силах України є контрольованою, хворих на коронавірус серед військовослужбовців ЗСУ не виявлено.



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За приховування виявлення випадків коронавірусної хвороби у медичних закладів відкликатимуть ліцензії, оскільки це питання національної безпеки.

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Наразі, дивлячись на ... статистику грипоподібних захворювань, (можна сказати, що вона - ред.) в діапазоні прогнозованої. В той же час насторожує статистика (щодо - ред.) людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу. За результатами цього аналізу ми будемо знову ж таки переглядати карантинні заходи , оскільки ми бачимо , що мобільність населення від 18 до 50 років значно велика, і це велика група ризику. Тому потрібно буде переглянути наші заходи, і знову ж таки внести зміни до карантину, щоб впливати і на цю групу і зменшити кількість зареєстрованих випадків”, - сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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При центральних районних лікарнях будуть створені мобільні бригади лікарів, які виїжджатимуть на виклики додому до людей з підозрою на коронавірусну хворобу Covid-19.

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Влада може дозволити роботу окремих продуктових ринків під час карантину за умови виконання ними низки правил, сказав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Рятувальники ДСНС в усіх регіонах проводять ретельну дезінфекцію доріг, тротуарів і приміщень, де можуть масово скупчуватися люди, і ці заходи цілком безпечні.

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В Україні від коронавірусної інфекції Covid-19 одужали 4 людини, найбільше хворіють люди віком від 18 до 49 років.

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В Україні зафіксовано вже 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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У жительки Сумщини, яка померла два дні тому, підтвердили коронавірус, вона також інфікувала ним ще трьох своїх родичів.

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Обласний лабораторний центр МОЗ в Одеській області зареєстрував 26 березня п'ятий позитивний результат дослідження на Covid-19.

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На Львівщині ще в одного пацієнта лабораторно підтвердили захворювання, викликане коронавірусом. Хворому 57 років, він нещодавно повернувся з Італії.

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Одразу дев’ять випадків захворювання на коронавірус, в тому числі один смертельний, зафіксовано у Рівненській області.

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Через пандемію COVID-19 Канада у кілька разів зменшить свій військовий контингент, дислокований в Україні у рамках операції UNIFIER.

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ПРОСТІ ПОРАДИ, ЩОБ УНИКНУТИ ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ

Із використанням матеріалів GEOS

26.03.2020

Завдяки сприянню дипломатичних установ на батьківщину повернулися вже 94 356 громадян України.

* * *

Станом на 22.00 четверга в Україні підтвердили 196 випадків зараження коронавірусом.

* * *

Уряд з 26 березня по 24 квітня 2020 року обмежив в'їзд та виїзд на територію міст-супутників АЕС.

* * *

Міністерство закордонних справ України оприлюднило інформацію про те, як змінюються міграційно-візові формальності перебування громадян України у різних країнах світу у зв'язку з пандемією Covid-19.

* * *

У Кабміні пояснили українцям, що дозволено, а що заборонено до 24 квітня у рамках ухвалених 25 березня рішень щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19.

* * *

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні вночі та у п'ятницю в Україну доправлять тест-системи та медобладнання з Китаю і Південної Кореї.

* * *

У Києві лабораторно підтвердили вже 47 випадків коронавірусу.

* * *

Президент Володимир Зеленський закликав не плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом і запевнив, що цей режим означає не диктатуру, а дисципліну.

* * *

Київська обласна державна адміністрація переходить на цілодобовий режим роботи.

* * *

В ефірі суспільного каналу "UA: Перший" та "UA: Культура" транслюватимуть недільні богослужіння п'ятьох церков.

* * *

Мережа АЗК "WOG" долучилася до ініціативи МОЗ та безкоштовно надасть пальне для машин швидкої допомоги під час карантину.

* * *

Віталій Кличко побував в Олександрівській лікарні, щоб перевірити чутки про VIP-палати.

* * *

Що робити, аби коронавірус не “вижив” у квартирі й на одязі.

* * *

Кабмін опублікував постанову про надзвичайну ситуацію.

* * *

На Вінниччині станом на 14.00 четверга лабораторно підтверджено Covid-19 вже у 4 осіб, в тому числі у дитини.

* * *

В Одесі група інженерів і медиків тестує надрукований на 3D-принтері експериментальний клапан, який дозволить підключати до одного апарату вентиляції легень чотирьох пацієнтів одночасно.

* * *

Навчальний рік завершиться згідно з законодавством 1 липня для всіх учнів, окрім випускників 11 класу.

Державну підсумкову атестацію в 4 та 9 класах у 2020 році не проводитимуть через карантинні заходи.

Навчальний рік для випускників 11 класів завершиться після отримання документів про освіту, тобто після проведення ЗНО.

Міносвіти не виключає, що вступна кампанія “посунеться” на осінь.

Навчальний рік для студентів невипускних курсів університетів завершиться по плану.

Міносвіти має план дій на випадок продовження карантину до серпня.

* * *

У Борзнянському районі Чернігівщини в госпіталізованого з ознаками вірусної пневмонії чоловіка експрес-тест на коронавірус дав позитивний результат.

* * *

При Міністерстві охорони здоров’я України розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з протидії поширенню коронавірусу.

* * *

До кінця тижня на коронавірус перевірять усіх військових у зоні ООС.

* * *

У Києві обмежувальні заходи продовжили до 24 квітня.

* * *

Наступного тижня Міністерство цифрової трансформації України запустить мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину.

* * *

Конфісковані медичні костюми, маски та рукавички передаватимуть лікарням. Кабінет міністрів вніс зміни до порядку розпорядження майном

* * *

Київ вже отримав 9 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

* * *

Українців просять не вестися на рекламу - жоден засіб проти Сovid-19 не зареєстрований.

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У Києві кількість осіб що заразилися коронавірусом збільшилася до 40 осіб.

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На чотирьох перевалах при в'їзді в Закарпатську область встановили блокпости. На них перевірятимуть громадян, котрі заїжджають в область.

* * * В Одесі підтвердилися ще 3 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, а у Кривому Розі випадок один, однак перший. * * *

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В Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19.

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У місто Суми обмежено в`їзд для тих, хто не зареєстрований в обласному центрі, не має тут нерухомості або не працює в місті.

Як починався і триває карантин в Україні можна почитати за лінком.