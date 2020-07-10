25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.

4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня.

20 травня уряд схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочинається другий етап пом’якшення карантинних заходів.

22 червня набули чинності нові зміни, внесені Кабінетом міністрів до постанови про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19. Згідно зі змінами, дію адаптивного карантину в Україні подовжено до 31 липня.

(ПРОДОВЖЕННЯ. ПРО ПОДІЇ З 12 БЕРЕЗНЯ ДО 12 КВІТНЯ ЧИТАЙТЕ ТУТ І ТУТ, А З 13 КВІТНЯ ДО 9 ЧЕРВНЯ - ТУТ, ТУТ і ТУТ).

10.07.2020

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Під час пандемії COVID-19 в групі ризику опинилися люди з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями легень та особи, старші за 60 років, зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов,

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Станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.