На Миколаївщині заборонили роботу дискотек, нічних клубів та ресторанів

На Миколаївщині у зв’язку з ростом кількості хворих на коронавірусну інфекцію заборонили роботу дискотек, нічних клубів та ресторанів, де організовано дозвілля.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Миколаївську ОДА.

«На території Миколаївської області введені додаткові протиепідемічні обмеження у зв’язку з ростом кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Зокрема, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації прийняла рішення додатково заборонити на час дії карантину: проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності); дискотек; роботу розважальних закладів (нічних клубів); діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо)», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийняте у зв’язку зі стрімкими темпами приросту захворюваності на коронавірус. Наразі Миколаївщина має "зелений" рівень епіднебезпеки. Але показник захворюваності в області на COVID-19 за попередні 14 днів на 100 тис. населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40 на 100 тис. населення).

Якщо у регіоні спостерігається перевищення одного із визначених показників, Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може бути прийняте рішення щодо зміни рівня його епідеміологічної небезпеки.

Як повідомлялося, у місті Миколаєві скасовано святкування Дня міста, заборонено масові заходи на два місяці, скасовується пільговий проїзд в громадському транспорті.