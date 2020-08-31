"Червона" зона: Франківськ продовжив канікули у школах і збирається до суду

В Івано-Франківську містяни вийшли на протест проти «червоної» зони епідемічної небезпеки, в яку Івано-Франківськ увійшов з 31 серпня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Фейсбуці.

«Сьогодні громада зібралася перед облдержадміністрацією щодо включення нашого міста в так звану «червону» зону та проти впровадження необдуманих жорстких заборон», - повідомив Руслан Марцінків.

Він зазначив, що повністю підтримує у цьому протестувальників, бо показники в Міністерстві охорони здоров’я щодо захворювання на COVID-19, каже, є не точними.

«Вірус є, є хворі - і це факт. Але оці своєрідні зонування суперечать здоровому глузду і ґрунтуються не на достовірних фактах. Адже судять щодо заповненості наших лікарень. Але є незаперечний факт. Наші лікарні приймають пацієнтів з області, з районів. А це впливає на заповненість», - стверджує мер Івано-Франківська.

За його інформацією, у Франківську транспорт працюватиме у звичному режимі в умовах спецперевезення, тобто дотримуючись маскового режиму. Відповідно до рішення сесії міської ради, яка зібралась сьогодні, в школах міста продовжили канікули.

«…ми вводимо канікули для дітей на 2 тижні. Не дистанційне навчання, а саме канікули», - наголосив Руслан Марцінків.

Він подякував громаді за однозначну позицію проти "червоної" зони і додав, що міська рада вимагатиме через суд скасувати урядові рішення про посилення карантинних заходів.

Депутати Івано-Франківської міської ради просять уряд скасувати рішення ТЕБ і НС від 27 серпня про «червону» зону епідеміологічної небезпеки. Вони вважають його безпідставним і таким, що порушує конституційні права громадян. Відповідне Звернення депутати оприлюднили у Фейсбуці.

«Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, з метою дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією України, а саме: дотримання права на підприємницьку діяльність та працю і можливість заробляти на життя, забезпечення гарантування свободи пересування, права на охорону здоров’я, медичну допомогу, просимо: у найкоротші терміни скасування рішення Державної комісії ТЕБ та НС від 27.08.2020 року, яким Івано-Франківськ було віднесено до «червоного» рівня карантинної загрози, як такого, що суперечить ст. 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», - йдеться у зверненні депутатів.

Також вони просять скасувати постанови Кабінету міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», як такої, що суперечить статтям 7, 22, 42, 43 Конституції України. Водночас, депутати просять переглянути методику встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території міста Івано-Франківська, відповідно до показників захворюваності на COVID-19, яку визначає Постанова уряду від 22.07.2020р.

Як повідомляв Укрінформ, з 31 серпня до «червоної» зони епідеміологічної ситуації увійшли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Раніше в Україні ввели розподіл адміністративних одиниць на карантинні зони, зважаючи на встановлені рівні епідеміологічної небезпеки, - червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Їх запроваджують на 14 днів.

Фото: Руслан Марцінків у Фейсбуці