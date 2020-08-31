Чернівці закрили дитсадки - через тиждень у "червоній" зоні

З 31 серпня у Чернівцях, які вже другий тиждень поспіль входять до "червоної" зони, закрили дитячі садочки, а з першого вересня школи міста розпочнуть навчання дистанційно.

Про це під час брифінгу заявив в.о. Чернівецького міського голови Василь Продан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після того, як Чернівці потрапили до "червоної" зони, сесія міськради прийняла рішення, що навчальний процес починається з першого вересня у тому режимі, який будуть визначати школи. Ми дозволили їм почати працювати і у звичайному режимі, але остаточне рішення залишили за керівництвом закладів освіти. На сьогодні усі школи і садочки, враховуючи ситуацію в місті і рекомендацію МОЗу, прийняли рішення про дистанційне навчання, починаючи з першого вересня", - сказав Продан.

За словами заступниці керівника управління освіти міськради Олени Кузьміної, таке рішення директори прийняли на педагогічних радах. Також зважили на наказ Департаменту освіти і науки від 28 серпня про заборону відвідувати заклади освіти на територіях із "червоної" зони.

"У нас був вибір - або ми виконуємо закон, або ми дійсно йдемо назустріч всім - і педагогам, і учням, які хочуть розпочати очний навчальний рік. Але в умовах "червоної" зони ми працюємо до 14 вересня. Тим більше, прийшов наказ з обласної адміністрації, яким заборонили відвідувати заклади освіти здобувачами освіти на територіях із "червоної" зони. Тому всі директори прийняли таке рішення", - наголосила Кузьміна.

Так само до завершення періоду "червоної" зони не працюватимуть і дитячі садочки. Відповідні накази видані директорами садків. За минулий тиждень, коли Чернівці перебували у "червоні" зоні, але садки працювали, на директора одного із закладів склали протокол про порушення щодо карантину людей.

За словами Продана, протокол склали за порушення маскового режиму.

"Ми як міська рада будемо представляти цих людей у суді і не дамо, щоб ці штрафи для них призначили. Впевнений, що суди стануть на сторону людей", - додав Продан.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 31 серпня 21 адміністративно-територіальна одиниця віднесена до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до червоної зони, серед інших, віднесено місто Чернівці, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Вижницький та Глибоцький райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

Депутати Чернівецької міської ради, а пізніше і Кіцманської районної ради, не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

В Україні станом на 31 серпня лабораторно підтверджено 121 215 випадків COVID-19, з них за добу – 2 141.

У Чернівецькій області зафіксували 10303 випадки інфікування COVID-19. Із них 6230 пацієнтів одужали, 277 осіб померли.