МОЗ перевірить медзаклади, де лікують хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме перевірки медичних закладів, де лікують хворих на COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я буду ініціювати цього тижня ряд дій щодо перевірки лікарень, як саме забезпечуються наші хворі відповідними лікарськими засобами. Ще раз наголошую: в повному обсязі були передбачені кошти на лікування хворих на COVID-19", - сказав Степанов.

Він зазначив, що згідно з фінансуванням лікарень, в обов'язковому порядку було передбачено закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на коронавірус. За його словами, на закупівлю було передбачено 15,6 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.