Кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо — Степанов

Кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо — Степанов

Укрінформ
В Україні із травня у 4 рази збільшилась кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зросла кількість людей з коронавірусом, які були госпіталізовані протягом тижня. За минулий тиждень це 2 829 осіб. За позаминулий тиждень 2699. На тижні з 18 по 24 травня ця кількість була 749 осіб. Майже в 4 рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються в нашій країні", - поінформував Степанов.

Він зазначив, що сьогодні передбачено 36 тисяч ліжок для хворих із коронавірусом. Наразі зайнято 9972 ліжка.

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Степанов також повідомив, що за минулий тиждень було зроблено 124 929 тестів методом ПЛР. На тижні з 18 по 24 травня в Україні провели 58 346 тестувань методом ПЛР. Загалом, за його словами, з 18 травня майже у 2,5 раза було збільшено кількість тестувань.

Очільник МОЗ додав, що кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулий тиждень становить 14 458. На тижні з 10 по 16 серпня ця кількість була 10 863 випадки, впродовж тижня 3-9 серпня - 13 937 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.

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