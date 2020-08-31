Кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо — Степанов

В Україні із травня у 4 рази збільшилась кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зросла кількість людей з коронавірусом, які були госпіталізовані протягом тижня. За минулий тиждень це 2 829 осіб. За позаминулий тиждень 2699. На тижні з 18 по 24 травня ця кількість була 749 осіб. Майже в 4 рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються в нашій країні", - поінформував Степанов.

Він зазначив, що сьогодні передбачено 36 тисяч ліжок для хворих із коронавірусом. Наразі зайнято 9972 ліжка.

Степанов також повідомив, що за минулий тиждень було зроблено 124 929 тестів методом ПЛР. На тижні з 18 по 24 травня в Україні провели 58 346 тестувань методом ПЛР. Загалом, за його словами, з 18 травня майже у 2,5 раза було збільшено кількість тестувань.

Очільник МОЗ додав, що кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулий тиждень становить 14 458. На тижні з 10 по 16 серпня ця кількість була 10 863 випадки, впродовж тижня 3-9 серпня - 13 937 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.