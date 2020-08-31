Коло контактних осіб з хворим на COVID-19 визначає епідеміолог і сімейний лікар - Степанов

Коло контактних людей з хворим на коронавірус визначає епідеміолог разом з сімейним лікарем.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 серпня , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Людина, яка визнана як контактна особа, повинна перебувати на самоізоляції 14 днів, тобто два тижні. Контактних осіб визначає епідеміолог разом з сімейним лікарем, який відправляє людину на самоізоляцію", - сказав Степанов.

Він зазначив, що епідеміолог і лікар приймає рішення щодо тестування контактних осіб, при цьому керуючись стандартами МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.

Фото: Ro Insider