Понад 11 тисяч ліжок у медзакладах забезпечені киснем для хворих на СOVID-19 - Степанов

Більш як 11 тисяч ліжок у медичних закладах забезпечені киснем для хворих на коронавірус.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нас дуже важливе підведення кисню до ліжок. На сьогодні це більш як 11 тисяч ліжок, які забезпечені киснем, — майже 11 200. Ми продовжуємо цей процес", - сказав Степанов.

Він зазначив, що ще в червні було дано завдання головам обласних державних адміністрацій збільшити кількість ліжок з підведеним киснем. За його словами, саме зараз це завдання було активізовано.

Степанов додав, що киснем мають бути забезпечені 80 відсотків ліжок.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.