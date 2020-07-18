У Запоріжжі ресторатори протестували через заборону працювати вночі

Біля Запорізької міської ради близько 200 власників і співробітників нічних клубів, ресторанів і розважальних закладів провели акцію протесту.

Люди вимагали дозволити їм працювати з 23:00 до 07:00, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Людей доводиться скорочувати через те, що неповний робочий день, не витягуємо за комунальні послуги, по зарплаті. Чомусь супермаркети працюють цілодобово, а громадське харчування не може. Маски, дезрозчини - все це робиться, які проблеми?» - каже учасник акції, директор одного з розважальних комплексів Анатолій Анохін.

«Ні забороні 23-07», «Ми теж хочемо їсти», «Дайте працювати», «Вірусу вночі немає» - з такими плакатами і гаслами о 23:00 учасники мітингу зібралися на площі перед мерією.

Учасники акції розставили перед міськрадою шезлонги і барні стільці та вимагали, щоб депутати скасували заборону.

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Подібні акції проходять у багатьох містах України.

Згідно з розпорядженням Кабміну, з 23:00 до 7:00 заборонено роботу розважальних закладів.

Фото: 061.ua