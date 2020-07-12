Працівники нічних клубів та ресторатори перекривали міст через Дніпро на Херсонщині

Працівники нічних клубів та ресторатори перекривали міст через Дніпро на Херсонщині

Укрінформ
Працівники нічних клубів та ресторатори перекривали Антонівський міст через Дніпро на Херсонщині – вони невдоволені обмеженням роботи розважальних закладів до 23 години.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Протягом години п’ять разів перекривали рух транспорту – частково пропускали транспорт, потім знову здійснювали безперервний рух по пішохідному переходу, потім знову пропускали транспорт. Участь в акції брали близько 80 осіб – підприємців, які незгодні з обмеженням роботи після 23 години», - зазначила Пшонь.

З невдоволеними представниками нічних клубів та закладів харчування Херсонщини зустрівся голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Щойно відбулася ініційована мною зустріч із представниками нічних клубів та закладів харчування Херсонщини.

До цього я мав телефонну розмову з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

Переслав пану міністру своє звернення на адресу Прем‘єр-Міністра України (копію додаю), яке ми направили в Кабінет Міністрів України ще в п‘ятницю. Олександр Ткаченко пообіцяв це питання підняти завтра з самого ранку на урядовій нараді», - написав Гусєв у Facebook.

Він наголосив на тому, про що говорив із підприємцями: в очікувані рішення Кабміну, розважальні заклади (нічні клуби) можуть працювати виключно відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 №588, дія якої поширюється на усі регіони і є обов‘язковою до виконання.

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Гусєв додав, що за результатами відповідного рішення кабміну він готовий надалі спілкуватися із ініціативною групою підприємців, про що і домовилися на зустрічі.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА просив власників нічних клубів не перекривати міст, а прийти до нього на зустріч.

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