Працівники нічних клубів та ресторатори перекривали міст через Дніпро на Херсонщині

Працівники нічних клубів та ресторатори перекривали Антонівський міст через Дніпро на Херсонщині – вони невдоволені обмеженням роботи розважальних закладів до 23 години.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь.

«Протягом години п’ять разів перекривали рух транспорту – частково пропускали транспорт, потім знову здійснювали безперервний рух по пішохідному переходу, потім знову пропускали транспорт. Участь в акції брали близько 80 осіб – підприємців, які незгодні з обмеженням роботи після 23 години», - зазначила Пшонь.

З невдоволеними представниками нічних клубів та закладів харчування Херсонщини зустрівся голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Щойно відбулася ініційована мною зустріч із представниками нічних клубів та закладів харчування Херсонщини.

До цього я мав телефонну розмову з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

Переслав пану міністру своє звернення на адресу Прем‘єр-Міністра України (копію додаю), яке ми направили в Кабінет Міністрів України ще в п‘ятницю. Олександр Ткаченко пообіцяв це питання підняти завтра з самого ранку на урядовій нараді», - написав Гусєв у Facebook.

Він наголосив на тому, про що говорив із підприємцями: в очікувані рішення Кабміну, розважальні заклади (нічні клуби) можуть працювати виключно відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 №588, дія якої поширюється на усі регіони і є обов‘язковою до виконання.

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Гусєв додав, що за результатами відповідного рішення кабміну він готовий надалі спілкуватися із ініціативною групою підприємців, про що і домовилися на зустрічі.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА просив власників нічних клубів не перекривати міст, а прийти до нього на зустріч.